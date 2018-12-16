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اعتقال شبان من النقب بشبهة سرقة محلات تجارية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها اعتقلت 4 شبان من سكان احدى التجمعات البدوية في النقب بشبهة سرقة اغراض كهربائية من محلات تجارية في منطقة الشارون بقيمة مئات الاف الشواقل .


وأضاف البيان :"قام المشتبهين باقتحام مخزن ادوات كهربائية , حيث سرقوا اغراض بقيمة مئات الاف الشواقل , بعد ملاحقتهم تم اعتقالهم بسيارة تجارية وسيارة خصوصية كانت تساعدهم على الهروب ".

سيتم تقديمهم للمحكمة لتمديد اعتقالهم .




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