اعتقال, شبان, من, النقب, بشبهة, سرقة, محلات, تجارية,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها اعتقلت 4 شبان من سكان احدى التجمعات البدوية في النقب بشبهة سرقة اغراض كهربائية من محلات تجارية في منطقة الشارون بقيمة مئات الاف الشواقل .

وأضاف البيان :"قام المشتبهين باقتحام مخزن ادوات كهربائية , حيث سرقوا اغراض بقيمة مئات الاف الشواقل , بعد ملاحقتهم تم اعتقالهم بسيارة تجارية وسيارة خصوصية كانت تساعدهم على الهروب ".سيتم تقديمهم للمحكمة لتمديد اعتقالهم .