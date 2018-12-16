حادث, طرق, ذاتي, يسفر, عن, تدهور, سيارة, وانقلابها, في, حيفا,

عملت طواقم الاطفاء والانقاذ، اليوم الاحد، على معالجة حادث طرق وقع ذاتي في حي رمات اشكول بمدينة حيفا.

وتبين أن الحديث يدور عن سائقة فقدت السيطرة على سيارتها خلال محاولتها الوقوف في موقف سيارات، واصطدمت بجدار اسمنتي وسقطت السيارة للاسفل وأوقفها جدار فاصل بين الشارع والموقف السفلي.طواقم الاطفاء والانقاذ التي وصلت الى المكان استخدمت معدات خاصة لرفع السيارة وانقاذ السائقة العالقة، بسبب الزاوية الصعبة التي سقطت بها السيارة.ويذكر أن طواقم الاطفاء والانقاذ عملت ايضا على معالجة تسرب غاز من ماسورة بعد ان اصطدمت بها السيارة خلال سقوطها.