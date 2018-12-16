عودة:, حكومة, اليمين, الرأسمالية, تتاجر, بصحة, الجمهور, من, أجل, مكاسب, مالية.,

أقرّت الحكومة الإسرائيلية إقامة 15 محطة لتوليد الطاقة التي تعمل بواسطة الغاز الطبيعي، بحيث ستقام المحطات وتُدار بواسطة شركات خاصة، التي تقوم بدورها بشراء أرضٍ لهذا الغرض. فكان من نصيب أهالي منطقة كفرقاسم وأهالي البلدات اليهودية أن تجاورهم إحدى محطات التوليد، التي تهدف الى المكسب المالي على حساب صحة المواطنين وسكان المنطقة.

يُذكر في هذا السياق، أنّ لمحطة توليد طاقة المقامة بالقرب من تجمع سكّاني مخاطر جدّيّة عدّة أهمّها صحة جمهور السكان المجاور لهذه المحطة، وخاصةً الأطفال منهم، بالإضافة الى المخاطر البيئية والتخطيطية.وفي تعقيبه قال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: "لقد طرحتُ الموضوع بشكل مستعجل لمناقشته في لجنة الداخلية وجودة البيئة في الكنيست لما به من خطر على صحة الجمهور، سلامته وجودة حياته. إنّ حكومة رأس المال تخطّط من أجل المكاسب المادّة للمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامّة بدون حسيب".وتابع عودة: "جمهورنا العربي هو أول المتضررين من مخطّط كهذا، حيث أنّ أهالي كفر قاسم يعانون الأمرّين من مخططات الحكومة القُطرية وبناء مرافق وبنى تحتيّة قُطريّة. سنواجه مخطّطات الحكومة الرأسمالية برلمانيًّا، مهنيًّا وجماهيريًّا من أجل إنصاف أهلنا في كفر قاسم وضمان سلامتهم".