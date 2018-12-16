برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام، فرينكي دي يونج، وماتياس دي ليخت، سعيا لضمهما في الصيف المقبل. وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة يريد الحصول على اللاعبين في الموسم المقبل، وأن الإدارة أجرت اتصالات مع المقربين من دي يونج، ودي ليخت، لضمان موافقتهما على الانتقال للنادي الكتالوني، والتأكيد على رغبته في الاستعانة بهما في المستقبل القريب، في ظل الإغراءات التي يتعرضان لها من عدة أندية أخرى. ولم يحسم دي ليخت ودي يونج قرارهما حتى الآن، وسط اهتمام كبير من عدة أندية أوروبية مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس. ولفتت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى لاستغلال قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي ستسحب غدا الإثنين، للالتقاء بمسؤولي أياكس، والتحدث حول ضم اللاعبين. يذكر أن والد دي يونج، صرح مؤخرًا وبشكل علني أن برشلونة سيكون الخيار الأفضل لنجله.