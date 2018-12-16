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بوتن يدعو للسيطرة على موسيقى "الراب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قادة الثقافة في البلاد إلى ابتكار وسيلة للسيطرة على موسيقى الراب بدلاً من حظرها.


وقال بوتن المنزعج من موسيقى الراب "إذا كان من المستحيل منعها، فعلينا أن نقودها ونوجهها".

لكن الرئيس الروسي قال في اجتماع للكرملين مع مستشارين ثقافيين، يوم السبت، إن محاولات منع الفنانين من تقديم العروض سيكون لها أثر سلبي وسيعزز من شعبية هذه الموسيقى.

وذكر بوتن أن "الراب يقوم على ثلاث ركائز: الجنس والمخدرات والاحتجاج". لكنه أبدى قلقا خاصا تجاه قضايا المخدرات السائدة في موسيقى الراب، قائلاً "هذه طريق تدهور الأمة".

تأتي تصريحات بوتين وسط حملة تستهدف الموسيقى المعاصرة التي تعيد إلى الأذهان صورة الرقابة على الفنون إبان الحقبة السوفيتية.
بوتن يدعو للسيطرة على موسيقى "الراب"




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