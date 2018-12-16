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إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن تطبيق إنستغرام لمشاركة الصور والفيديوهات، الاثنين، عن إضافة ميزة الرسائل الصوتية إلى خدمة التراسل المباشر.


وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إرسال رسائل صوتية مسجلة كما هو الحال في التراسل الخاص عبر فيسبوك وواتساب.

وستقتصر مدة التسجيل على دقيقة كحد أقصى في كل رسالة صوتية، ويمكن للمستخدمين الضغط على رمز الميكروفون وتسجيل الصوت ثم الضغط على زر الإرسال.


وأصبحت الرسائل الصوتية ذات أهمية بالغة للمستخدمين حيث توفر الكثير من الوقت في الكتابة، ويعتبرها كثير من المغتربين بمثابة بديل عن الاتصالات الدولية عبر الهاتف.

وتحاول فيسبوك التي استحوذت على إنستغرام في أبريل 2012، أن تجعل من أشهر تطبيق للصور، ثاني أكبر منصة للتواصل الاجتماعي بعد فيسبوك.

واعتادت فيسبوك على إدخال المزايا الجديدة التي يتمتع بها الموقع الأزرق على التطبيقات الأخرى مثل واتساب وإنستغرام.
إنستغرام يضيف ميزة مفيدة للمغتربين




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