منتخب, كرة, اليد, للشباب, في, مدرسة, طرعان, الثانوية, يفوز, بالمرتبة, الاولى,

للسنة الثانية على التوالي، فاز منتخب كرة اليد للشباب التابع لمدرسة طرعان الثانوية بالمرتبة الاولى بعد ان التقى بفريق العزير وانتهت المباراة بفوز فريق طرعان بالنتيجه 9/4 .

مدير المدرسة ناظم زحالقة هنأ طاقم الرياضة والمدرب بشار شعبان على عملهم الدؤوب في تعزيز موضوع التربية البدنية، وأكد دعمه لاستمرار تحقيق النجاحات والإنجازات.