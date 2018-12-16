منتخب, كرة, اليد, للشباب, في, مدرسة, طرعان, الثانوية, يفوز, بالمرتبة, الاولى,

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تعادل اتحاد ابناء سخنين أمام فريق القمة هبوعيل بئر السبع في مباراة خارجية صعبة...
شارك فريق حسني كاي كراتية الممثل في البلدان التالية: جلجولية، كفر قاسم، الطيبة،...
أعلن المدرب واللاعب السابق ابن مدينة الناصرة نجوان غريب استقالته من تدريب فريق...
انعقدَ الأسبوع الماضي، في مدينة باقة الغربيّة، دوريّ مباريات كرة قدم شاركَت بها...
لقي المنتخب الاسرائيلي لكرة القدم مساء الثلاثاء خسارة خارجية امام المنتخب...
تلقى الطاقم المهني لفريق الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين ظهر اليوم الثلاثاء خبر...
توصلت ادارة اتحاد ابناء سخنين مساء اليوم الاحد الى اتفاق مع المدرب عمير تورجمان...
تلقى فريق اتحاد ابناء سخنين من الدرجة العليا , خبر اصابة اللاعب النجم فراس مغربي...
عاد منتخب اسرائيل للكراتيه من بطوله العالم للكرتيه التي جرت احداثها على ملعب فريق...
استدعى مدرب منتخب اسرائيل لكرة القدم , امس الاثنين , اللاعب والمهاجم المتألق محمد...