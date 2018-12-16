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منتخب كرة اليد للشباب في مدرسة طرعان الثانوية يفوز بالمرتبة الاولى



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



للسنة الثانية على التوالي، فاز منتخب كرة اليد للشباب التابع لمدرسة طرعان الثانوية بالمرتبة الاولى بعد ان التقى بفريق العزير وانتهت المباراة بفوز فريق طرعان بالنتيجه 9/4 . 


مدير المدرسة ناظم زحالقة هنأ طاقم الرياضة والمدرب بشار شعبان على عملهم الدؤوب في تعزيز موضوع التربية البدنية، وأكد دعمه لاستمرار تحقيق النجاحات والإنجازات.




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