الجيش, الاسرائيلي, يعلن, كشف, نفق, هجومي, آخر,

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشف نفق هجومي آخر، امتد من الأراضي اللبنانية الى الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وأكد بيان الجيش الاسرائيلي أن مسار النفق اصبح تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي ولا يشكل تهديدا.وأضاف أنه تم تفخيخ مسار النفق، مثلما تم تفخيخ مسارات الأنفاق الأخرى، قائلا: "يُعرّض كل من يدخل إليه من جانبه اللبناني نفسه للخطر".وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري أعمال دراسة داخل مسار النفق، بالاضافة الى تنفيذ النشاطات المختلفة في المسارات الأخرى وفق الخطة.وحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل لبنان، معتبرا ذلك خرقا فادحا للقرار ١٧٠١ و"لسيادة" إسرائيل.وكانت إسرائيل قد أعلنت عن كشف ثلاثة أنفاق هجومية، منذ أن بدأت بعملية واسعة في 4 ديسبمر/ كانون الأول الحالي، لكشف وتدمير الأنفاق التي حفرها حزب الله من جنوب لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وأطلقت عليها اسم "درع الشمال".