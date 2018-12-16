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مجلس يافة يشجب الجريمة المروّعة التي ذهب ضحيتها الشاب محمد أبو دياك



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يعبر مجلس محلي يافة الناصرة وباسم أهالي يافة الناصرة، عن استنكاره البالغ وعن مشاعر الحزن العميق  لمقتل الشاب محمد أبو دياك، ابن 22 عامًا، الذي تم اطلاق الرصاص عليه مساء أمس السبت. 


إن هذه الجريمة المروّعة تأتي في إطار سلسلة من جرائم القتل التي شهدها مجتمعنا العربي خلال الليلة الماضية، حيث قتل في هذه الموجة الإجرامية أيضًا ثلاثة مواطنين عرب في مدينة اللد وجرح آخرين.

إن مجلس محلي يافة الناصرة يتوجه الى الشرطة محمّلا اياها مسؤولية الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة، كخطوة لا بد منها لوقف مسلسل العنف الذي يمس حياة المواطنين الآمنين. وفي الوقت نفسه يطالبها بالعمل الجدّي على مصادرة السلاح المنتشر بكثافة في قرانا ومدننا، والذي يفتك بأبنائنا وينشر الذعر في أحيائنا.وفي الوقت نفسه يتوجه المجلس المحلي إلى مؤسساتنا التربوية والتعليمية والثقافية والرياضية وإلى كل أبناء يافة الناصرة، لجعل قضية محاربة العنف على رأس سلم الاهتمامات، وذلك من خلال نشر قيم التسامح ولجعل الحوار الوسيلة الوحيد للتعامل بين الناس، لأن المجتمع الآمن فقط بإمكانه أن يتطور وأن ينطلق نحو انجازات علمية ومدنية ومعمارية. 

  وفي هذا لوقت بالذات نتوجه جميعًا إلى ذوي الفقيد بأحر التعازي وبمشاعر المشاطرة في حزنهم العميق، متمنين لهم الصبر والسلوان وحسن العزاء في هذه الأيام العصيبة. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته.
مجلس يافة يشجب الجريمة المروّعة التي ذهب ضحيتها الشاب محمد أبو دياك




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