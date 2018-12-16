سولم:, الحاج, عبد, الرحمن, زين, زعبي, (أبو, نضال), في, ذمة, الله‎,

انتقل إلى رحمة الله تعالى من قرية سولم، الحاج عبد الرحمن عبد الله زين زعبي (أبو نضال).

وسيشيّع جثمانه الطاهر اليوم الأحد بعد صلاة العصر من بيته الكائن في قرية سولم إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مثواه الأخيرة.إنا لله وإنا إليه راجعون.