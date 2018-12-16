مورينيو, يسرد, رحلة, صلاح, من, الهشاشة, إلى, النووي,

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن النجم المصري محمد صلاح، هو السلاح النووي لخصمه ليفربول، قبل مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وأشاد مورينيو بتطور صلاح الكبير، منذ أن كان لاعبًا تحت قيادته في تشيلسي، مؤكدًا أن مهمة مانشستر يونايتد الأساسية اليوم ستكون إيقاف الفرعون المصري.وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أنه تطور بشكل جيد على جميع المستويات منذ أن كان في تشيلسي، لديه تطور جسدي مذهل".وأضاف: "كان في السابق هشًا، لكنه الآن رجل قوي وسريع، من الناحية النفسية لم يتكيف بسرعة بعدما جاء من فريق صغير في سويسرا مثل بازل إلى نادٍ كبير في إنجلترا".وتابع: "أتذكر أنني أشركته أمام توتنهام في وايت هارت لين، وفي ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي وكان هذا كثيرًا بالنسبة له".وأكمل: "إنه يلعب الآن في أي مكان وضد أي فريق، يمكنه اللعب لريال مدريد أو برشلونة، عندما يلعب يقول أنا محمد صلاح ولا أخشى من أحد".وواصل: "لقد اكتسب خبرة كبيرة في إيطاليا، جعلوا منه لاعبًا رائعًا، إنه أصبح مختلفًا تمامًا عن اللاعب الذي جلبناه من بازل إلى تشيلسي".وأوضح: "هو حاليًا أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذا لا أعتقد أن معرفتي به سابقًا ستساعدني، لأن كان مجرد لاعب سابقًا والآن أصبح نجمًا كبيرًا".وأردف: "في كل مباراة نحاول تحليل الخصوم، وتحديد نقاط القوة والضعف، عندما نلعب أمام ليفربول فإن لديهم الكثير من نقاط القوة، ولكن صلاح يعد قوة نووية بالنسبة لهم".وواصل البرتغالي حديثه عن صلاح وقال: "نعم، أعتقد أنه يجب علينا التفكير فيه، وفي أفضل طريقة للتعامل مع لاعب رائع مثله".وأشار إلى أن ليفربول يسعى دائمًا للحصول على أفضل نسخة من الفرعون المصري قائلا: "كان لديهم طرق لعب مختلفة، أحيانًا كانوا يملكون فيليب كوتينيو، وكان صلاح يأتي ويلعب بين الخطوط".واستطرد: "أحيانًا يلعب صلاح في الناحية اليمنى، وأيضًا يلعب كمهاجم مع سقوط روبرتو فيرمينو خلفه، أعتقد أنهم لديهم الكثير من الخيارات للحصول على أفضل النتائج من صلاح".وحث مورينيو لاعبيه على خوص مواجهة قوية مع صلاح وقال: "علينا التفكير في صلاح ومحاولة جعل المباراة صعبة عليه على الأقل، لكن رغم ذلك، نرغب في اللعب بأسلوبنا وطريقتنا".واختتم: "لا أشعر بالإحباط لأن عملي هو منح التعليمات، وعلى اللاعبين تنفيذ ما أطلبه منهم، علينا العمل بجد، وهذا واجبي، الأمر لا يتعلق بالشكر أو بالشكوى دائمًا".