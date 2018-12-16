تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مورينيو يسرد رحلة صلاح من الهشاشة إلى النووي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن النجم المصري محمد صلاح، هو السلاح النووي لخصمه ليفربول، قبل مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وأشاد مورينيو بتطور صلاح الكبير، منذ أن كان لاعبًا تحت قيادته في تشيلسي، مؤكدًا أن مهمة مانشستر يونايتد الأساسية اليوم ستكون إيقاف الفرعون المصري.
وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أعتقد أنه تطور بشكل جيد على جميع المستويات منذ أن كان في تشيلسي، لديه تطور جسدي مذهل".
وأضاف: "كان في السابق هشًا، لكنه الآن رجل قوي وسريع، من الناحية النفسية لم يتكيف بسرعة بعدما جاء من فريق صغير في سويسرا مثل بازل إلى نادٍ كبير في إنجلترا".
وتابع: "أتذكر أنني أشركته أمام توتنهام في وايت هارت لين، وفي ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي وكان هذا كثيرًا بالنسبة له".
وأكمل: "إنه يلعب الآن في أي مكان وضد أي فريق، يمكنه اللعب لريال مدريد أو برشلونة، عندما يلعب يقول أنا محمد صلاح ولا أخشى من أحد".
وواصل: "لقد اكتسب خبرة كبيرة في إيطاليا، جعلوا منه لاعبًا رائعًا، إنه أصبح مختلفًا تمامًا عن اللاعب الذي جلبناه من بازل إلى تشيلسي".
وأوضح: "هو حاليًا أحد أفضل اللاعبين في العالم، لذا لا أعتقد أن معرفتي به سابقًا ستساعدني، لأن كان مجرد لاعب سابقًا والآن أصبح نجمًا كبيرًا".


وأردف: "في كل مباراة نحاول تحليل الخصوم، وتحديد نقاط القوة والضعف، عندما نلعب أمام ليفربول فإن لديهم الكثير من نقاط القوة، ولكن صلاح يعد قوة نووية بالنسبة لهم".
وواصل البرتغالي حديثه عن صلاح وقال: "نعم، أعتقد أنه يجب علينا التفكير فيه، وفي أفضل طريقة للتعامل مع لاعب رائع مثله".
وأشار إلى أن ليفربول يسعى دائمًا للحصول على أفضل نسخة من الفرعون المصري قائلا: "كان لديهم طرق لعب مختلفة، أحيانًا كانوا يملكون فيليب كوتينيو، وكان صلاح يأتي ويلعب بين الخطوط".
واستطرد: "أحيانًا يلعب صلاح في الناحية اليمنى، وأيضًا يلعب كمهاجم مع سقوط روبرتو فيرمينو خلفه، أعتقد أنهم لديهم الكثير من الخيارات للحصول على أفضل النتائج من صلاح".
وحث مورينيو لاعبيه على خوص مواجهة قوية مع صلاح وقال: "علينا التفكير في صلاح ومحاولة جعل المباراة صعبة عليه على الأقل، لكن رغم ذلك، نرغب في اللعب بأسلوبنا وطريقتنا".
واختتم: "لا أشعر بالإحباط لأن عملي هو منح التعليمات، وعلى اللاعبين تنفيذ ما أطلبه منهم، علينا العمل بجد، وهذا واجبي، الأمر لا يتعلق بالشكر أو بالشكوى دائمًا".
مورينيو يسرد رحلة صلاح من الهشاشة إلى النووي




كلمات متعلقة

مورينيو, يسرد, رحلة, صلاح, من, الهشاشة, إلى, النووي,

تابعونــا

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الثانوية اشلاملة كعبية طباش حجاجرة الفوج الثامن احتفال تخريج طلاب المدرسة طمرة لدغة افعى سامة عامل مستشفى زهراوي طاقم طبي مدينة اختفاء اثار الشاب هيثم طيارة جسر الزرقاء اعمال تمشيط القدس محمد واري اصيب مساء يافا امس طعن عملية جبر حمود ساجور مجلس تحقيق تهديد موظفين شركة الكهرباء أكرم نهاية حبشي اكسال يرزقان طفلتين تؤأمين انتظار معاناة علاج 17 عاما مدرسة صفا سخنين الصفا سكب زيت محروق جدرانها ساحتها رواد منع دخول حيفا مفراتس عرب اعتقال أمن حراسة تسلية نوادي ليليه تخليص حصان علق داخل حفرة غمرتها مياه الامطار سهل البطوف اليوم شبان ماجد عامر رئيس مجلس حرفيش يستقيل من منصبه ادارة انتخابات اسباب شخصية مسيرة الميلاد عيد التقليدية مدينة الناصرة مشاركة واسعة ال 34 طعن عمال عرب ديمونا يهودي عنصري قومي اصابة تصريح مدعي ضبط قرطاسية كتب لوازم مدرسية مدرسة قلنسوة مكاتب مكتبات بيوت داخل مزيفة حادث طرق ذاتي سخنين اصابة شرطة اسعاف اعتقال رجل زوجته طرعان كارل جوستاف بندقية العثور تفتيش شرطة الناصرة قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com