تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لحمايتك من البرد والإنفلونزا خلال فصل الشتاء عليك بتناول عدة أطعمة ومشروبات تزيد من كفاءة الجهاز المناعي ومقاومة الجسم.

ويقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن تناول شرب المياه وبكميات كبيرة خلال فصل الشتاء ضروري للتخلص من البلغم، كما أن تناول مشروبات الشاي والتيليو وأوراق الجوافة والبردقوش والنعناع والشمر والزعتر تؤدي لتقوية الجهاز المناعي، وتخفف من احتقان الأنف والحلق، وتسهل التخلص من إفرازات الجهاز التنفسي.
وأضاف لـ"العربية.نت" أن فيتامين سي من أقوى الفيتامينات التي تواجه البرد والإنفلونزا، ويتوافر بكثرة في السبانخ حيث يوفر كل 100 غرام من السبانخ 47% من الاحتياج اليومي للشخص البالغ لفيتامين سي، مشيرا إلى أن الفيتامين يتواجد أيضا وبكثرة في الجوافة والكيوي الأصفر والبقدونس وقشر الليمون النيئ والبروكلي والفلفل الأخضر والفراولة والبرتقال واليوسفي والمانجو والطماطم والأناناس.
ويقول استشاري المناعة إن مركبات الفايتو والكاروتينويدات تقوي جهاز المناعة وتجعل الجسم مقاوما شرسا للإنفلونزا والبرد، وتتواجد هذه المركبات بوفرة في الفلفل الرومي الذي يتواجد به 30 مادة من الكاروتينويدات القوية والمانعة لنمو الخلايا السرطانية، والمانجو التي ترفع المناعة لثلاثين درجة لاحتوائها على فيتامين أ وفيتامين سي و25 من الكاروتينويدات، مضيفا أن فيتامين سي مضاد للأكسدة ويفيد مرضى الربو ويساعد في تكوين الكولاجين وبالتالي يحمي الأنسجة الضامة والجلد، ويفيد في تماسك الأنسجة ويقلل من مضاعفات الأتربة والهواء الملوث.
وكشف بدران أن الجوافة تتربع على عرش الفاكهة الغنية بمضادات الأكسدة وفيتامين سي كما تحتوي على ألياف البيكتين التي تتحلل في الأمعاء إلى أحماض دهنية تغذي البكتيريا النافعة المانعة للحساسية، وتقوم بتنشيط وتقوية الجهاز المناعي، مشيرا إلى أن الجوافة تحتوي كذلك على مادة الليكوبين التي تزيد من قوة المناعة.
وأضاف أن الجوافة تقلل بشكل طبيعي من ضغط الدم ودهون الدم، كما أن غلي أوراقها يفيد مرضى الجهاز التنفسي ويقلل البلغم، ويسهل طرده، ويقلل من الحساسية الصدرية والسعال ويخفف من احتقان الجهاز التنفسي ويرفع المناعة المخاطية ويمنع تراكم الدهون في الشرايين، كما يعالج الربو ويحد من تجمع الصفائح الدموية.
الخلاصة كما يقول استشاري الحساسية والمناعة أنه لمواجهة البرد والإنفلونزا، علينا بتناول الجوافة والبرتقال واليوسفي والليمون والبروكلي والسبانخ والفلفل والأناناس والمانجو والفراولة، وتناول مشروبات البرقوش والزعتر وغلي أوراق الجوافة، والشمر والنعناع والشاي.
لحمايتك من البرد والإنفلونزا.. عليك بهذه الأطعمة




كلمات متعلقة

لحمايتك, من, البرد, والإنفلونزا.., عليك, بهذه, الأطعمة,

تابعونــا

هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ 2018-12-17 | 18:37:45

يعاني عدد قياسي من الأطفال من الحساسية الغذائية في العالم، مع زيادة بنسبة 50% بين...

حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة حقيقة الشاي الأخضر.. 8 خصائص فاصلة 2018-12-17 | 14:30:00

يعالج الشاي الأخضر، أحد المشروبات الساخنة الأكثر شيوعا، العديد من المشكلات...

الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة الكركم.. 6 فوائد رائعة للبشرة 2018-12-17 | 12:15:18

تحلم النساء على الدوام بالحصول على بشرة صحية نابضة بالحياة، وحتى الرجال يرغبون في...

العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي العلم يحذر: لا تضع محفظتك بالجيب الخلفي 2018-12-17 | 08:31:43

يفضل أغلبية الرجال وضع المحفظة في الجيب الخلفي للبنطلون، ثم يجلسون على الكرسي...

طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد طول فترة الرضاعة الطبيعية يقلل أمراض الكبد 2018-12-16 | 22:30:34

تشير دراسة أميركية إلى أن الأمهات اللائي يرضعن أولادهن بشكل طبيعي ستة أشهر أو...

لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا لقاح الإنفلونزا يقلل خطر الوفاة مبكرا 2018-12-16 | 08:13:49

تشير دراسة دنماركية إلى أن الأشخاص المصابين بفشل في القلب، ويتم حقنهم بلقاح مضاد...

طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين 2018-12-15 | 15:04:02

هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟...

حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد حجم بؤبؤ العين يتغير بشكل غير طبيعي مع الإجهاد 2018-12-15 | 08:25:02

اكتشف باحثون أن حجم بؤبؤ العين يتغير بطريقة واضحة عندما نضطر لمواجهة مهام متعددة...

"ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ "ملعقة تراب" بجانب الطعام.. ماذا تفعل في الجسم؟ 2018-12-14 | 15:02:35

بينما يتلهف الباحثون عن جسد رشيق إلى الحمية الغذائية بكافة أنواعها، تنصح دراسة...

هذه هي الأخطاء التي تمنعك من العودة إلى النوم ليلاً؟ هذه هي الأخطاء التي تمنعك من العودة إلى النوم ليلاً؟ 2018-12-14 | 12:00:26

عندما نستيقظ ليلاً نجد احياناً صعوبة في العودة إلى النوم، وتفشل كل المحاولات،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حي الامل نتسيرت عيليت مصادقة اقامة في تاريخ المدينة عربي قصر المطران انفجار سيارة نهاريا اليوم الاحد اصابات دون الشرطة طواقم الاسعافسائق رخصته مسحوبة منذ 26 عاما مخدرات بحوزته شارع 6 سيارة فارهة شرطة شقيب السلام سيارة اطفاء القاء حجارة دخول قرى غير معترف بها مرافقة شرطة شواهنة 4 اشقاء يوم واحد سخنين زفاف حفل عرس جماعي مدينة مشاركة واسعة تخليص حصان علق داخل حفرة غمرتها مياه الامطار سهل البطوف اليوم شبان بث مباشر :إيفرتون و آرسنالبث مباشر الدوري الانجليزيمشاهدة اون لاينكورة اون لاينيلاشوت يلا شوتثانوية كلية أورط الناصرة تخريج فوج جديد من طلابها طائرة خفيفة تحطم بين الناعورة دبورية استنفار طواقم اطفاء انقاذ مواد خطيرة انتشار ضبط سلاح خيرة بيت تفتيش قلنسوة اعتقال شاب مشتبه شرطة مداهمة اشكلون امطار تغمر شوارع انهيار شارع غرق سيارات انقاذ عالقون شرطة طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو القيعان احمد حورة ابو اعتداء شبان يهود بئر السبع الشاب الشرطة العلاج عربي النقب مخدرات كوكائين 24 كيلوغرام مطار بن غوريون سائحة برازيلية اعتقال مشتبه تل ابيب مقتل عوض نعيمة اطلاق نار قرية المكر شاب يحمل بندقية مصرع شرطة ضلوعه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com