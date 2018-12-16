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حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: إن مهرجان انطلاقة الحركة الـ31 سيحمل رسائل ومعلومات حول أسرار وخفايا عملية "حد السيف" والتي تمكنت فيها كتائب القسام من توجيه ضربة أمنية استخبارية موجعة للاحتلال.


ودعا برهوم الى انتظار المعلومات خلال المهرجان الذي تحيه حماس، ظهر اليوم الاحد.

من جانبها، ألمحت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان لها رسالة خاصة تتعلق بقضايا عديدة خاصة ملف الاسرى ستبث من خلال جوقتها العسكرية التي تستعرض قوتها خلال نفس المهرجان.

وفي ذات السياق، قال عصام الدعاليس نائب رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس ان للحركة 3 رسائل أولها رسالة الوحدة الوطنية، التي تعتبرها حماس قرارا استراتيجيا لديها، ولا بد من العمل على تحقيقها من أجل التصدي لجميع مشاريع تصفية القضية، والثانية القوة والعزة والمقاومة التي ضرب في غزة في عملية "حد السيف" الأخيرة، وما زالت تضرب في القدس والضفة الغربية حتى يندحر الاحتلال عن كامل الارض، مؤكدا ان الرسالة الثالثة هي رسالة أخوة ومحبة وعتب للامة الإسلامية مفادها؛ أوقفوا التطبيع مع الاحتلال؛ لأنه طعنة في ظهر الشعب وقضيته العادلة.
حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة




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