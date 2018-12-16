تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

معرض الفنون التشيكلية للفنانة أسماء زبيدات في كلية الناصرة للفنون



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



استضافت كلية الناصرة للفنون على اسم كريم شداد في مدينة الناصرة مساء أمس معرض رسومات الفن التشكيلي للفنانة أسماء زبيدات ابنة مدينة سخنين وقد أشرف على المعرض الفنان محمود بدارنة، وتم عرض عشرات اللوحات الفنية الخاصة بالفنانة والتي رسمتها على مدار خمس سنوات خلت وهو عمر مشوارها الفني والتي تحمل عبق تاريخ وذكريات لأبناء الشعب الفلسطيني وخاصة اللوحات التي تم رسمها للقرى العربية المهجرة، ولجوانب عديدة من الأماكن البارزة والمهمة في تاريخ مدينة الناصرة.


وحضر حفل الافتتاح الأستاذ كريم شداد مدير كلية الناصرة للفنون التشكيلية وسالم شرارة مستشار رئيس بلدية الناصرة ووفد من بلدية سخنين ممثلا بالدكتور غزال أبو ريا الناطق بلسان البلدية وعضو البلدية السيد خير زبيدات ومدير قسم الصحة السيد جاد خلايلة، وجمهور من المدعوين من الناصرة والمنطقة وبمشاركة عدد من الكتاب والادباء والفنانين، وسيستمر المعرض حتى يوم نهاية هذا الشهر.

وفي حديث مع الاستاذ كريم شداد مدير كلية الناصرة للفنون عبر عن اعتزازه بالفنانة أسماء زبيدات والفنان محمود بدارنة وبكل فنان من المجتمع العربي مؤكدا ان هذا المعرض للفنانة أسماء زبيدات هو معرض رائع ويتضمن أعمال فنية متميزة، وفيه رسومات توثق تاريخ مدينة الناصرة المقدسة والتي تشد من اواصر المحبة بين اهلها، ويتضمن لوحات توثق القرى العربية المهجرة وهو تاريخ مهم في تاريخنا الوطني، وكلية الفنون كانت وما زالت عنوان يحتضن الفنانين والفن في البلاد.محمود بدارنة يثمن جهود الفنانة اسماء زبيدات

وفي حديث مع الفنان محمود بدارنة فقد أشاد بالجهد الكبير الذي قامت به الفنانة اسماء زبيدات لإنجاز اللوحات الفنية الراقية والتي ابدعتها أناملهم، والتي تجسد عبق التاريخ لمدينة الناصرة كما وتم عرض ثمرة جهدها من خلال معارض سابقة وخاصة معرض القرى العربية المهجرة، وعبر عن ثقته أن يزور الجمهور العزيز من الناصرة والمنطقة هذا المعرض ليستمتعوا بما تعرضه الفنانة زبيدات، وخاصة رسالتها بضرورة الحفاظ على الإرث الحضاري، وأهمية الهالة المقدسة التي تميز هذه المدينة عن غيرها من المدن والفسيفساء الديني الرائع الذي تمثله".


وفي حديث مع الفنانة اسماء زبيدات قالت: "هذا المعرض الأول لي وهو ثمرة جهد ونتاج مدة 5 سنوات، ودرست الفن على يدي الاستاذ والفنان محمود بدارنة، وتلقيت الدعم الكامل منه، وشاركت في عدة معارض، ورسوماتي هي من عدة أساليب فنية  ومن الفن الواقعي  والتكعيبي وكانت لي رسومات للقرى المهجرة وشجرة الزيتون، وشاركت في عدة أيام تطوعية فنية وورشات عمل في البلدات العربية، وكان أيضا أسلوب التكعيبي وتأثرت كثيرا بالفنان بدارنة، واليوم نحن في الناصرة وشكري الجزيل للأستاذ كريم شداد وطاقم الكلية، وأملي أن أكون في معارض أخرى مستقبلية في مدينتي سخنين".

سالم شرارة مستشار رئيس بلدية الناصرة قال:" شاهدت اليوم لوحات عظيمة وفيها رسالة وريشة فنان متمكن وخاصة تلك المواضيع التي تخصنا كشعب، كالقرى العربية المهجرة وهناك رسومات فنية تتحدث عن تراثنا وفلكلور شعبنا، والمعرض يستحق الزيارة ونحن كبلدية على استعداد لدعم فنانينا وأبناء شعبنا ونبارك للأخت أسماء زبيدات بمعرضها المتميز".د. غزال أبو ريا ممثلا عن بلدية سخنين قال:" حضرنا باسم بلدية سخنين لنبارك للفنانة الأخت أسماء زبيدات والشكر للأستاذ كريم شداد مدير كلية الفنون لاحتضانه المعرض والشكر موصول للأستاذ والفنان محمود بدارنة، على دعمه للرسامة زبيدات ورأينا رسومات تمثل تاريخنا وروايتنا الجماعية، واللوحات تتحدث عن موروث تاريخي لأبناء شعبنا، ونرى بأن الفن لغة عالمية وهو جسر بين الشعوب وهو التراث وهو الحضارة".

الشاعر سيمون عيلوطي قال:" المعرض يجسد مضامين عميقة وله علاقة متينة مع احساسنا ومشاعرنا كأقلية عربية وهناك عدد من اللوحات التي اعجبتني بالذات للقرى المهجرة وتحاكي ماضيها الجميل وواقعها المأساوي، وهذا يعمق رؤيا لدى الفنانة ولوحاتها تمسنا كمشاهدين، ونرى بمجتمعنا هبة جماهيرية باتجاه العلوم، وبالمقابل هناك فوضى عارمة نتيجة انتشار العنف الذي يستشري بمجتمعنا وكلنا امل انه سيزول، كونه غريب عن مجتمعنا".اما الفنانة هنادي يوزباش – نور من مواليد القدس واصول سورية والتي زارت المعرض فقد عبرت عن اعجابها للوحات التي تم عرضها في معرض الفنانة أسماء زبيدات، وطالبت الجمهور الواسع بمحاولة تفهم الفن وأهدافه السامية، وخلق أجواء جديدة تكون فيها الحياة اجمل واروع والتحليق مع هذه الابداعات الخلاقة، ونقول كفى للعنف، ونعم للفن. هذا وتضمن حفل الافتتاح القاء عدد من الكلمات والمداخلات حول الاعمال الفنية التي عرضتها الفنانة أسماء زبيدات واختتمت بأغنية للراحل محمد عبد الوهاب بصوت المطربة المتألقة لميس حاج.  

وكانت الفنانة  أسماء زبيدات قد شاركت في عدد من ورشات العمل والفن في ازقة واحياء مدينة الناصرة ووثقت تلك المشاهدات في لوحات فنية رائعة واهمها للمعالم التاريخية والتي لها ارتباط وثيق دينياً، وتؤكد الرسومات بان الكنائس فيها تعانق المساجد.




كلمات متعلقة

معرض, الفنون, التشيكلية, للفنانة, أسماء, زبيدات, في, كلية, الناصرة, للفنون,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمود مرعي المشهد اصيب اعتقال مواجهات مستشفى حجارة الشرطة سلطة الاطفاء تحذر من مدافئ الاسلاك المتوهجة في البيوترقاد العذراء كنيسة اعتقال قاصران يهوديان شعارات عنصرية معادية مسيحية راهبات السلزيان الناصرة تحتفل تخريج طلابها الفوج ال 13 مشاركة واسعة انتخابات عضوية رئاسة بلدية الطيبة الثلاثاء صناديق اقتراع تصويت هبة بسام عبود شفاعمرو الطالبة وزير التعليم بينيت تخنيون مدرسة اكمال تعليمها تأسيس منتدى معلمي لمعلمي المدنيات العرب في البلاد اجتماع مشاركة نهضة كفر قرع مدرسة بث مباشر مباشر الدوري الايطالي مباشر الدوري الايطالي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين نيسان مهرجان الثالث قرية الرامة مشاركة واسعة مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية فيديو عضوه تناسلي مدير مدرسة منطقة حيفا الملمين فصل ربي مجموعة رونين بلوت رئيس بلدية نتسيرت عيليت انتخابات افرزت نتائج ثانوية جمال طربيه سخنين مدرسة مدينة تحتفل الفوج ال 43 طلابها مدينة مدرسة ثانوية المغار أ قرية تحتفل احتفال تخريج فوج جديد من طلابها مشاركة اهالي نور زياد شحادة مجد الكروم علامة بسيخومتري 783 امتحان تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com