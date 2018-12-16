معرض, الفنون, التشيكلية, للفنانة, أسماء, زبيدات, في, كلية, الناصرة, للفنون,

استضافت كلية الناصرة للفنون على اسم كريم شداد في مدينة الناصرة مساء أمس معرض رسومات الفن التشكيلي للفنانة أسماء زبيدات ابنة مدينة سخنين وقد أشرف على المعرض الفنان محمود بدارنة، وتم عرض عشرات اللوحات الفنية الخاصة بالفنانة والتي رسمتها على مدار خمس سنوات خلت وهو عمر مشوارها الفني والتي تحمل عبق تاريخ وذكريات لأبناء الشعب الفلسطيني وخاصة اللوحات التي تم رسمها للقرى العربية المهجرة، ولجوانب عديدة من الأماكن البارزة والمهمة في تاريخ مدينة الناصرة.

وحضر حفل الافتتاح الأستاذ كريم شداد مدير كلية الناصرة للفنون التشكيلية وسالم شرارة مستشار رئيس بلدية الناصرة ووفد من بلدية سخنين ممثلا بالدكتور غزال أبو ريا الناطق بلسان البلدية وعضو البلدية السيد خير زبيدات ومدير قسم الصحة السيد جاد خلايلة، وجمهور من المدعوين من الناصرة والمنطقة وبمشاركة عدد من الكتاب والادباء والفنانين، وسيستمر المعرض حتى يوم نهاية هذا الشهر.وفي حديث مع الاستاذ كريم شداد مدير كلية الناصرة للفنون عبر عن اعتزازه بالفنانة أسماء زبيدات والفنان محمود بدارنة وبكل فنان من المجتمع العربي مؤكدا ان هذا المعرض للفنانة أسماء زبيدات هو معرض رائع ويتضمن أعمال فنية متميزة، وفيه رسومات توثق تاريخ مدينة الناصرة المقدسة والتي تشد من اواصر المحبة بين اهلها، ويتضمن لوحات توثق القرى العربية المهجرة وهو تاريخ مهم في تاريخنا الوطني، وكلية الفنون كانت وما زالت عنوان يحتضن الفنانين والفن في البلاد.محمود بدارنة يثمن جهود الفنانة اسماء زبيداتوفي حديث مع الفنان محمود بدارنة فقد أشاد بالجهد الكبير الذي قامت به الفنانة اسماء زبيدات لإنجاز اللوحات الفنية الراقية والتي ابدعتها أناملهم، والتي تجسد عبق التاريخ لمدينة الناصرة كما وتم عرض ثمرة جهدها من خلال معارض سابقة وخاصة معرض القرى العربية المهجرة، وعبر عن ثقته أن يزور الجمهور العزيز من الناصرة والمنطقة هذا المعرض ليستمتعوا بما تعرضه الفنانة زبيدات، وخاصة رسالتها بضرورة الحفاظ على الإرث الحضاري، وأهمية الهالة المقدسة التي تميز هذه المدينة عن غيرها من المدن والفسيفساء الديني الرائع الذي تمثله".وفي حديث مع الفنانة اسماء زبيدات قالت: "هذا المعرض الأول لي وهو ثمرة جهد ونتاج مدة 5 سنوات، ودرست الفن على يدي الاستاذ والفنان محمود بدارنة، وتلقيت الدعم الكامل منه، وشاركت في عدة معارض، ورسوماتي هي من عدة أساليب فنية ومن الفن الواقعي والتكعيبي وكانت لي رسومات للقرى المهجرة وشجرة الزيتون، وشاركت في عدة أيام تطوعية فنية وورشات عمل في البلدات العربية، وكان أيضا أسلوب التكعيبي وتأثرت كثيرا بالفنان بدارنة، واليوم نحن في الناصرة وشكري الجزيل للأستاذ كريم شداد وطاقم الكلية، وأملي أن أكون في معارض أخرى مستقبلية في مدينتي سخنين".سالم شرارة مستشار رئيس بلدية الناصرة قال:" شاهدت اليوم لوحات عظيمة وفيها رسالة وريشة فنان متمكن وخاصة تلك المواضيع التي تخصنا كشعب، كالقرى العربية المهجرة وهناك رسومات فنية تتحدث عن تراثنا وفلكلور شعبنا، والمعرض يستحق الزيارة ونحن كبلدية على استعداد لدعم فنانينا وأبناء شعبنا ونبارك للأخت أسماء زبيدات بمعرضها المتميز".د. غزال أبو ريا ممثلا عن بلدية سخنين قال:" حضرنا باسم بلدية سخنين لنبارك للفنانة الأخت أسماء زبيدات والشكر للأستاذ كريم شداد مدير كلية الفنون لاحتضانه المعرض والشكر موصول للأستاذ والفنان محمود بدارنة، على دعمه للرسامة زبيدات ورأينا رسومات تمثل تاريخنا وروايتنا الجماعية، واللوحات تتحدث عن موروث تاريخي لأبناء شعبنا، ونرى بأن الفن لغة عالمية وهو جسر بين الشعوب وهو التراث وهو الحضارة".الشاعر سيمون عيلوطي قال:" المعرض يجسد مضامين عميقة وله علاقة متينة مع احساسنا ومشاعرنا كأقلية عربية وهناك عدد من اللوحات التي اعجبتني بالذات للقرى المهجرة وتحاكي ماضيها الجميل وواقعها المأساوي، وهذا يعمق رؤيا لدى الفنانة ولوحاتها تمسنا كمشاهدين، ونرى بمجتمعنا هبة جماهيرية باتجاه العلوم، وبالمقابل هناك فوضى عارمة نتيجة انتشار العنف الذي يستشري بمجتمعنا وكلنا امل انه سيزول، كونه غريب عن مجتمعنا".اما الفنانة هنادي يوزباش – نور من مواليد القدس واصول سورية والتي زارت المعرض فقد عبرت عن اعجابها للوحات التي تم عرضها في معرض الفنانة أسماء زبيدات، وطالبت الجمهور الواسع بمحاولة تفهم الفن وأهدافه السامية، وخلق أجواء جديدة تكون فيها الحياة اجمل واروع والتحليق مع هذه الابداعات الخلاقة، ونقول كفى للعنف، ونعم للفن. هذا وتضمن حفل الافتتاح القاء عدد من الكلمات والمداخلات حول الاعمال الفنية التي عرضتها الفنانة أسماء زبيدات واختتمت بأغنية للراحل محمد عبد الوهاب بصوت المطربة المتألقة لميس حاج.وكانت الفنانة أسماء زبيدات قد شاركت في عدد من ورشات العمل والفن في ازقة واحياء مدينة الناصرة ووثقت تلك المشاهدات في لوحات فنية رائعة واهمها للمعالم التاريخية والتي لها ارتباط وثيق دينياً، وتؤكد الرسومات بان الكنائس فيها تعانق المساجد.