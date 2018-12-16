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وفاة شابة من كسيفة متأثرة بجراحها اثر حادث طرق



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن الطاقم الطبي في مستشفى سوروكا في بئر السبع أقر وفاة شابة تبلغ من العمر 31 عاماً من سكان بلدة كسيفة بالنقب متأثرة بجراحها الخطيرة اثر حادث طرق وقع مساء أمس السبت على شارع 31 في الجنوب .


يشار الى أن حادث طرق مروع وقع مساء السبت على شارع رقم 31 في الجنوب اثر انقلاب سيارة , مما ادى الى اصابة 4 اشخاص بجراح ووفاة الشابة .
وفاة شابة من كسيفة متأثرة بجراحها اثر حادث طرق




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