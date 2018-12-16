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شجار عنيف في القدس والشرطة تعتقل 39 مشتبهاً



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أنها اعتقلت 39 شخصاً بشبهة ضلوعهم بشجار عنيف وقع مساء امس السبت في حي رمات شلومو في المدينة  ".


وأضاف البيان أن الشجار عن اصابات متفاوتة , وخلال حملة الاعتقالات ضبطت الشرطة مسدس ".


وبحسب بيان الشرطة ان الخلفية تعود الى خطف شاب من شرقي القدس .
شجار عنيف في القدس والشرطة تعتقل 39 مشتبهاً




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