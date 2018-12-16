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رونالدو يصف هدفه التاريخي بكلمة واحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، أن فريقه يستحق الفوز في مباراة الديربي أمام تورينو، والتي انتهت بنتيجة 1-0 للبيانكونيري، الليلة، على الملعب الأولمبي بمدينة "تورينو"، في الجولة 16 من الدوري الإيطالي.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لم تكن المباراة سهلة، لكننا نستحق الفوز، وظهرنا بمستوى جيد".
وأضاف "الهدف رقم 5000؟ رائع، أنا سعيد لأننا حصلنا على الـ3 نقاط" أما عن ركلة الجزاء، فقال: "الحارس ظهر بمستوى جيد، لكنني سددت الكرة بقوة، لذلك دخلت المرمى".
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق رونالدو من ركلة جزاء، وهذا الهدف هو رقم 5000 ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، عبر تاريخ مشاركاته في الكالتشيو.
وبذلك، عزز البيانكونيري صدارته لترتيب الكالتشيو، برصيد 46 نقطة، فيما تجمد تورينو عند 22 نقطة، بالمركز السادس.
رونالدو يصف هدفه التاريخي بكلمة واحدة




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