"الكابنيت"يجتمع, لبحث, ملفات, هامة,

قالت مصادر اسرائيلية ان المجلس الوزاري المصغر" الكابنيت" سيجتمع مساء اليوم الاحد لبحث ملفات هامة.

ومن المتوقع أن تتناول الجلسة، التي كانت مقررة قبل أسبوع "موجة الهجمات في الضفة الغربية، تقول صحيفة معاريف .كذلك عملية "درع الشمال" المستمرة على حدود لبنان بحثا عن انفاق تابعة لحزب الله .وفي ذات السياق قرر رؤساء التجمعات الاستيطانية في الضفة الاضراب وتنظيم تظاهرة امام منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مطالبين بوقف العمليات واستعادة الامن للمستوطنات واعادة نشر الحواجز في الضفة.كما من المقرر ان يبحث الكابنيت مقترح حزب البيت اليهودي يتعلق باجراءات عقابية بحق عائلات منفذي العمليات في الضفة الغربية لا سيما البند المتعلق بابعاد اهالي المنفذين الى قطاع غزة.