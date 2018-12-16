طلاب, عرابة, يتألقون, في, أمسية, الفضاء, والفلك,

يتألق طلاب مدرسة ابن خلدون الاعداديه في عرابة في أمسية عن الفضاء والفلك بمركز محمود درويش الثقافي بحضور رئيس البلدية والاهالي والطلاب. حيث كانت المحاضرة حول ظواهر فلكيه حدثت بهذا الاسبوع وهي اقتران كوكبي المريخ ونبتون وظاهرة زخات الشهب حيث تم رصدها في تطبيقات تكنولوجية.

بهذه الامسية القى رئيس البلديه السيد عمر نصار كلمته حول اهميه موضوع الفلك بهذا العصر وتلتها كلمة مدير المدرسه عبدالله خطيب بدعم الطلاب وحثهم في الاستمرار بهذه الطريق وبحث الفضاء. هذا وقد تم توجيه الطلاب وارشادهم من قبل المربية حسام سعدي.لم يتوقف دور الطلاب بمركز محمود درويش وحسب، بل استمر ابداعهم في محاضرة لطبقة السوابع بالمدرسة ودمجها مع الالعاب والمسابقات والجوائز.