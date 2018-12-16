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الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور ملك الاردن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأردن الأحد للقاء الملك عبد الله الثاني وبحث وقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية.


وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ إن هذه الزيارة تأتي لبحث العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإن الرئيس عباس يجري اتصالات محلية وإقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي.

كما أفاد بأن الرئيس سيعقد اجتماعا للجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقب عودته لاتخاذ إجراءات مناسبة ضد العدوان.

وأضاف في تصريحات لتلفزيون "فلسطين" الرسمي، أن عباس أعطى تعليماته المباشرة لإعادة بناء منزل عائلة "أبو حميد" في مخيم الأمعري فورا، والذي فجرته القوات الإسرائيلية صباح السبت.وأكد الشيخ أن القيادة تتابع بالتفصيل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشددا على أن موقفها لن يتغير حيال الجرائم الإسرائيلية.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور ملك الاردن




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