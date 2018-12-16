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"الشاباك" يؤيد طرد عائلات منفذي العمليات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مصادر مقربة من جهاز الأمن العام "الشاباك" الاسرائيلي انه يدعم طرد عائلات منفذي العمليات من الضفة الغربية الى قطاع غزة.


ووفقا لما نقلته صحيفة معاريف فان كبار المسؤولين في "الشاباك" يدعمون بقوة القانون لانه سيساعد على الردع".

ونتيجة لارتفاع وتيرة العمليات في الاسابيع والاشهر الاخيرة في الضفة الغربية ارتفعت الاصوات داخل اسرائيل الى زيادة الإجراءات العقابية ضد المنفذين، من أجل تعزيز الردع الإسرائيلي. ومن بين الإجراءات التي تروج لها عناصر اليمين المتطرف في اسرائيل هي هدم المنازل .

وكما هو مذكور، فإن مشروع القانون المقترح من قبل حزب البيت اليهودي هو ترحيل أفراد العائلات إلى قطاع غزة.

وفي وقت سابق أشار زعيم البيت اليهودي نفتالي بينيت ، إلى مشروع القانون وقال إنه يجب دفعه بشكل عاجل ، وسنقوم غدًا طرحه للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع. واضاف قائلا": أتوقع الحصول على دعم كامل من رئيس الوزراء ووزراء اخري... لقد حان الوقت لطرد الإرهابيين وتدمير منازلهم ".ومع ذلك ، فقد تقرر في هذه المرحلة إحالة القانون إلى الكابنيت، حيث من المتوقع أن يلقى معارضة .
"الشاباك" يؤيد طرد عائلات منفذي العمليات




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