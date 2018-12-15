بنزيما, ينجو, بريال, مدريد, من, فخ, رايو, فاليكانو,

واصل قطار ريال مدريد السير بخطى ثابتة في الليجا، بالانتصار على رايو فاليكانو، بهدف دون رد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من البطولة، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو".

وسجل هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة، الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 13.ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 29 في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 10 نقاط في المركز الـ19.ويُعد هذا الانتصار هو الثالث على التوالي للميرنجي في الليجا، دون تلقي أي هدف.