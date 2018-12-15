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مقتل الشاب محمد ابو دياك باطلاق نار في يافة الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي الشاب محمد ابو دياك من يافة الناصرة مصرعه باطلاق نار مساء اليوم السبت في احدى احياء البلدة.   وكان قد جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 22 عاماً من يافة الناصرة وصل الى مستشفى الناصرة الانجليزي وهو مصاب بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار .


الشرطة هرعت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق بملابسات الحادث .  وجاء في بيان لاحق ان الشاب 22 عاما توفي في المستشفى  متأثرا بجراحه.




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