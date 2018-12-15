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مقتل الشاب علي الاعسم من الرملة واصابة أخر باطلاق نار في مدينة اللد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الشرطة أن شاب لقي مصرعه واخر اصيب بجراح متوسطة اثر تعرضهما لاطلاق نار مساء اليوم السبت في مدينة اللد .


واضاف بيان الشرطة أن الحادث وقع في شارع دوف جرونر , ومن التحقيق الاولي تبين أن الخلفية جنائية .

يشار الى أن مدينة اللد شهدت الليلة ايضا مقتل رجل وزوجته , حتى الان لا يوجد اي بيان رسمي ان كان هناك صلة بين الحادثين .
 وتبين لاحقاً ان ضحية حادث القتل هو الشاب علي الاعسم من سكان مدينة الرملة . 




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