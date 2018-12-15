مقتل, الشاب, علي, الاعسم, من, الرملة, واصابة, أخر, باطلاق, نار, في, مدينة, اللد,

جاء في بيان صادر عن الشرطة أن شاب لقي مصرعه واخر اصيب بجراح متوسطة اثر تعرضهما لاطلاق نار مساء اليوم السبت في مدينة اللد .

واضاف بيان الشرطة أن الحادث وقع في شارع دوف جرونر , ومن التحقيق الاولي تبين أن الخلفية جنائية .يشار الى أن مدينة اللد شهدت الليلة ايضا مقتل رجل وزوجته , حتى الان لا يوجد اي بيان رسمي ان كان هناك صلة بين الحادثين .وتبين لاحقاً ان ضحية حادث القتل هو الشاب علي الاعسم من سكان مدينة الرملة .