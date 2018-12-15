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اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلن الجيش الاسرائيلي اعتقال فلسطيني تتهمه باصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل" عند مدخل البيرة الشمالي.



واصيب جندي بحجر في رأسه جراء القائه عليه صباح الجمعة داخل مستوطنة "بيت ايل" ووصفت جراحه بالخطيرة  جراء اصابته اصابة مباشرة بالرأس بحجر ألقاه شاب فلسطيني من مسافة قريبة جدا.

وكانت المصادر الاسرائيلية زعمت ان شابا فلسطينيا تسلل الى داخل مستوطنة "بيت ايل" عبر السياج الفاصل وضرب الجندي بحجر من مسافة قريبة جدا في رأسه ما ادى الى اصابته بجراح خطيرة.
اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل"




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