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مقتل جدوع الزبارقة وزوجته أمنة باطلاق نار في مدينة اللد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء :الطواقم الطبية وصلت الى شارع بيسح في مدينة اللد واعلنت وفاة رجل وامرأة اثر تعرضهم لاطلاق نار".


الطواقم الطبية قامت على الفور باعلان وفاتهما , وبحسب المعلومات الاولية أنهم في سنوات الاربعين من العمر .

الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .


وتبين لاحقاً ان الحديث يدور عن رجل عربي وزوجته , وجاء في بيان للشرطة أن الخلفية جنائية .


وعلم مراسلنا أن ضحايا حادث القتل جدوع الزبارقة (37 عاما)وزوجته امنة (38 عاما) .




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