مقتل, جدوع, الزبارقة, وزوجته, أمنة, باطلاق, نار, في, مدينة, اللد,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء :الطواقم الطبية وصلت الى شارع بيسح في مدينة اللد واعلنت وفاة رجل وامرأة اثر تعرضهم لاطلاق نار".

الطواقم الطبية قامت على الفور باعلان وفاتهما , وبحسب المعلومات الاولية أنهم في سنوات الاربعين من العمر .الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .وتبين لاحقاً ان الحديث يدور عن رجل عربي وزوجته , وجاء في بيان للشرطة أن الخلفية جنائية .وعلم مراسلنا أن ضحايا حادث القتل جدوع الزبارقة (37 عاما)وزوجته امنة (38 عاما) .