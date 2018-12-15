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6 اصابات في حادث طرق على مفرق طمرة



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اسفر حادث طرق على مفرق طمرة عصر السبت عن اصابة 6 اشخاص بجراح وصفت بين الطفيفة والمتوسطة .


طواقم الاسعاف التابعة لمركز الزهراوي الطبي نقلت المصابين الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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