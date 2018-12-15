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اختتام مؤتمر العلاقات العربية اليهودية بالتأكيد على تصعيد النضال ضد قانون القومية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اختتم أمس في الناصرة مؤتمر "مكانة الجماهير العربية والعلاقات العربية-اليهودية في ظل تشريع قانون القومية"، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين اللوبي البرلماني العربي-اليهودي للعيش المشترك، والجمعية المسيحية العالمية في اسرائيل، والائتلاف لمناهضة العنصرية، ومركز دراسات - المركز العربي للحقوق والسياسات. وقد تم التأكيد خلال ابحاث المؤتمر على أهمية تصعيد النضال الشعبي الكفاحي والحقوقي والدولي ضد القانون. وقد شهد المؤتمر مشاركة جماهيرية واسعة من الناشطين العرب واليهود، الى جانب قيادات سياسية واجتماعية وأخصائيين مهنيين، عربًا ويهودًا.

 
وقد أعلن النائبان د. يوسف جبارين من القائمة المشتركة، وموسي راز من ميرتس، في ختام المؤتمر انهما سيطرحان يوم الاربعاء القريب في الكنيست مقترح قانون لإلغاء قانون القومية اليهودية، وانهما سيحاولان تجنيد اكبر عدد ممكن من النواب لدعم هذا الاقتراح الذي سيتم طرحه لأول مرة للتصويت بعد تشريع قانون القومية قبل خمسة أشهر. 
 
وكان المؤتمر قد افتتح بمداخلات من رئيس لجنة المتابعة، السيد محمد بركة، والسيد فرح جرايسي، رئيس الجمعية المسيحية العالمية، والمحامي نضال عثمان عن الائتلاف ضد العنصرية. كما وقدم النائب جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة، مداخلة حول الاسقاطات السياسية والحقوقية والمجتمعية لقانون القومية اليهودية على المواطنين العرب وعلى نضالهم للمساواة المدنية والقومية. وقد أدار افتتاحية المؤتمر السيد حسام الياس، مدير الجمعية المسيحية العالمية.
 
كما وشمل المؤتمر ندوة حوارية شارك فيها البروفيسور ميخائيل كريني، عميد كلية الحقوق بالجامعة العبرية، ود. ايمن اغبارية، من كلية التربية في جامعة حيفا، ود. ايلان سابان، من كلية الحقوق في جامعة حيفا، والمحامية نوعا ليفي، من اللجنة الشعبية ضد التعذيب وادارت الندوة المحامية هديل عزام جلاجل مديرة الائتلاف لمناهضة العنصرية.
 
وناقش المشاركون بالمؤتمر طوال يومين اسقاطات قانون القومية اليهودية على المكانة السياسية والحقوقية للمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد وعلى العلاقات العربية-اليهودية، كما وتم التباحث في سبل تصعيد المواجهة الجماهيرية ضد القانون.
 
هذا وشاركت في اعمال المؤتمر العديد من المؤسسات والمنظمات العربية والعربية-اليهودية والناشطين اليهود والعرب من جميع أنحاء البلاد.
اختتام مؤتمر العلاقات العربية اليهودية بالتأكيد على تصعيد النضال ضد قانون القومية




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