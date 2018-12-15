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“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+



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أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع ″يوتيوب″.

ويقول مطلع الأغنية: ″مرحباً يا أحبائي، كم وددت أن أقول لكم ان الحياة سعيدة وان العصافير تزقزق والسماء زرقاء، لكن في هكذا بلد لا يسعني القول إلا: توت اخت هالعيشة″.

 وقد أرفق يوري مرقدي الأغنية بعبارة +18، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع كريم عواد.
“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+




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