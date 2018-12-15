مانشستر, سيتي, يستعيد, عافيته, أمام, إيفرتون,

استعاد مانشستر سيتي عافيته، وتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، بفوزه الثمين على ضيفه إيفرتون بنتيجة 3-1، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 17 من عمر المسابقة.

ويدين السماوي بالفضل في انتصاره، إلى جابرييل خيسوس، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 22 و50، وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثالث في الدقيقة 69، فيما سجل دومينيك كالفرت لوين هدف إيفرتون في الدقيقة 65.ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 44 نقطة، ليتصدر ترتيب البريميرليج، بفارق نقطتين عن الوصيف ليفربول، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 24 نقطة في المركز السابع.