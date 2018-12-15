أطلق طلاب دورة الدراما في المدرسة الابتدائية ج صرخة غضب على طريقة "مسرح الشارع" استنكاراً للعنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي .ويذكر أن الفعالية بمبادرة دورة الدراما، وقالت معلمة الدراما لينا فاعور: اقترحت وبالتعاون مع مدير المدرسة الاستاذ ناصر نصار القيام بمسرح الشارع وايصال الرسالة بصمت.قمنا بتخصيص عدة حصص على مدار ثلاث اسابيع لمناهضة العنف ضمن حلقة توعية وفعاليات هادفة، ختامها كان عرض صامت، اطلاق صرخة صمت، اطلاق رسالة هادفة. برأيي أطفالنا أكثر من يمكنه التأثير بنا جميعا، كلماتهم أصدق ما يكون، وصمتهم أقوى من كل الخطابات.من جهته أعرب رئيس المجلس المحلي مازن محمود عدوي عن إعجابه ودعم المجلس لهذه النشاطات، من خلال قسم التربية والتعليم ومديره، وقال: يجب على كل أطياف المجتمع والقيادات التكاتف وبناء مشاريع وبرامج عمل قابلة للتنفيذ لنبذ ظاهرة العنف بكل اشكالها ومسمياتها. وابدى تقديره لطلاب وطاقم ومدير المدرسة الابتدائية ج على برنامجهم المميز.