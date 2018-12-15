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طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



هل تعاني من #الأرق؟ هل تستغرق وقتاً طويلاً في الفراش ليلا قبل أن تغط في نوم عميق؟ هل تحصل على قسط جيد من النوم؟ ربما يكون الأمر محبطاً بشكل لا يصدق، إذا كانت الإجابة بنعم. اعلم أنك لست الوحيد الذي يعاني، فوفقا لموقع "Care2"، يسجل حوالي 35% من البالغين أقل من 7 ساعات نوم في الليلة.

ولكن من أجل الحفاظ على حالة صحية بدنيا ونفسيا جيدة، يجب الحصول على عدد كاف من ساعات النوم العميق، مما يعني أنه ينبغي التدرب على كيفية النوم بشكل أسرع. ومن أكثر الأساليب التي حققت نجاحا للاستغراق في نوم عميق خلال دقيقتين فقط هي الطريقة المتبعة بين جنود وضباط الجيش الأميركي.
كتبت شارون أكرمان مقالا في موقع "Medium" قالت فيه: "طورت مدرسة ما قبل الطيران، التابعة للأسطول الأميركي، طريقة علمية للنوم ليلا أو نهارا، تحت أية ظروف، في أقل من دقيقتين".
وأضافت: "إنه بعد 6 أسابيع من التدريب، بدأ 96% من الطيارين ينامون في خلال دقيقتين، أو أقل. حتى بعد شرب القهوة، ورغم سماع أصوات إطلاق نار من رشاش آلي في الخلفية".
3 خطوات رئيسيةتعتمد تقنية سرعة الاستغراق في النوم على 3 مفاهيم رئيسية يجب التركيز عليها للمساعدة على النوم بسرعة، أينما كان الشخص:
1. الغوص في الأعماقتخيل أن جسدك مجوف وأن الرمال تتدفق ببطء إلى داخله، وأن وزن الرمال يغوص بمفاصلك في أعماق الأرض بينما يتلاشى أي شعور بتوتر عضلي يعوقها عن الغوص. قم بنفس الأمر مع الكتفين والفخذين. ثم دع عمودك الفقري يغوص في الأرض.هذا النمط من استرخاء الأطراف هو أساسا الاسترخاء العضلي التدريجي. ويستغرق الأمر أكثر من دقيقتين في البداية، ولكن فيما بعد سيصبح الأمر سهلاً مثل تخيل موجة بحر هادئة تغسل كل توترك.
2. استرخ بوجهكيقبض وجه الإنسان على كميات هائلة من التوتر دون أن يدري. وهذا هو المفتاح، إذا كنت تريد أن تغفو بسرعة، عليك أن تدع هذا التوتر يذهب. والجدير بالذكر أن الوجه يحتوي على 43 عضلة فريدة، وجميعها تستحق الراحة، من حين لآخر. تخيل العضلات في وجهك تذوب كما لو كانت قطعا صغيرة من الزبدة الدافئة. ابدأ بالجبين، ثم انتقل لباقي عضلات الوجه تدريجياً. ربما تلاحظ أن بعض العضلات تقفز وتختلج لأنها تتعرض للعلاج من خلال الاسترخاء. وهذا طبيعي تمامًا. وبمجرد أن يتم تحرير وجهك بالكامل، فسوف يكون الباقي سهلاً.
3. استرخاء قبضة المخ لمدة 10 ثوانإنه من الصعب جدًا عدم التفكير في أي شيء، خاصةً إذا لم تمارس التأمل بانتظام. ولكن، يمكن لأي شخص أن يوقف أي شيء لمدة 10 ثوانٍ.عندما تكون مستلقيا في الفراش، قد يكون من الصعب عدم التفكير فيما حدث خلال النهار، ولا تفكر فيما سيحدث غدا، ولا تتساءل متعجبًا من أحوالك وما يدور في حياتك. كن هادئا ودع الأفكار المزعجة تتدفق بعيدا إلى خارج عقلك، واستمتع بنحو 10 ثوانٍ غير متقطعة من النعيم الذهني حيث لا يشغل بالك أي أفكار.
اليوغا التصالحيةإن حالة #الاسترخاء التي يبلغها كامل الجسم تأخذك إلى #نوم_عميق وصحي وبالتدريب المنتظم لفترة قليلة ستعتاد أن تذهب في النوم سريعا. إن هذه مجرد نظرة عامة موجزة، لكن هذه التقنية تشبه إلى حد كبير #اليوغا نيدرا، أي اليوغا التصالحية الفائقة التي تشتهر بتحسين النوم. لذا بغض النظر عما إذا كنت تثق بالنصيحة القديمة من ممارسي اليوغا أو نصيحة الجيش الأميركي المدعومة علمياً، فجل الأمر أن تتدرب لفترة وجيزة وتحقق هدفك بالنوم سريعا والحصول على قدر كاف من ساعات النوم العميق.
طريقة تدخلك في نوم عميق بدقيقتين




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