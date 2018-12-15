اعضاء, الكشاف, الاسلامي, عبلين, يقدمون, الهدايا, للمرضى, بالمستشفيات, بمناسبة, الاعياد, المجيدة,

بمرافقه بابا نويل والدميه ميني ماوس ، وعلى صوت الاجراس واغاني عيد الميلاد ، قام اعضاء سرية الكشاف الاسلامي عبلين بمرافقة المركزين ديانا عثمان مركزة السرية والاخ زين العابدين حيدر مركز الفعاليات بزيارة قسم الاطفال في المستشفى الفرنسي وفي مستشفى العائله المقدسه في الناصره ، للاحتفال بقدوم ميلاد السيد المسيح عليه السلام ، حيث قدموا الهدايا للاطفال وذويهم لادخال الفرحه والسرور لقلوبهم .

و ذلك من منطلق الاخوه وترسيخا للعيش المشترك ، وتجسيدا لاواصر المحبة والاخوة بين ابناء الوطن الواحد ، واحتفالا بمولد السيد المسيح عليه السلام ، الذي جاء ليلعلم الناس المحبه والاخوة والتسامح ، وايمانا بأن وحدتنا وشعورنا بالاخر هو سد منيع يصعب اختراقه ، جاءت هذه الخطوه واللفته النبيله من اعضاء سرية الكشاف الاسلامي عبلين ، والتي تقوم ايضا في هذه الايام، كما جرت العاده كل عام ، بالتحضير للاحتفال بميلاد سيدنا المسيح بالاشتراك مع جمعية السلام الخيريه وجمعية احباب الرسول ومجموعة احباب الله والمزمع ايقامته في يوم ٢٨/١٢/٢٠١٨ في قاعة الجمعيه في عبلين .ولا بد من الاشادة بالترحيب الحار ، وحسن الاستقبال الذي تلقاه اعضاء السرية من ادارة الاقسام والمستشفيات والذين لا يسعنا الا ان نقدم لهم خالص المحبة والتقدير والامتنان لاتاحة هذه الفرصة للقيام بهذا النشاط .واخيرا وبهذه المناسبة تتقدم سرية الكشاف الاسلامي عبلين ،لكل المرضى ، باصدق التمنيات لوافر العافيه وتمام الصحة وان يعود كل منهم الى بيته واهله سالما معافى ، وكما نتقدم لاهلنا واخوتنا ابناء الطوائف المسيحية بخالص تمنياتنا بان يكون عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام ، عيد خير وبركه . وان يحمل لنا العام الجديد كل خير ومحبة وسعادة واخوة ، وان يعم الامن والامان والسلم والسلام على كل بقاع الارض وعلى ارضنا الحبيبه . وكل عام وانتم بالف خير وعيد ميلاد مجيد