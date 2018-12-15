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اعضاء الكشاف الاسلامي عبلين يقدمون الهدايا للمرضى بالمستشفيات بمناسبة الاعياد المجيدة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



بمرافقه بابا نويل والدميه ميني ماوس ، وعلى صوت الاجراس واغاني عيد الميلاد ، قام اعضاء سرية الكشاف الاسلامي عبلين بمرافقة المركزين ديانا عثمان مركزة السرية والاخ زين العابدين حيدر مركز الفعاليات بزيارة قسم الاطفال في المستشفى الفرنسي وفي مستشفى العائله المقدسه في الناصره ، للاحتفال بقدوم ميلاد السيد المسيح عليه السلام ، حيث قدموا الهدايا للاطفال وذويهم لادخال الفرحه والسرور لقلوبهم . 


و ذلك من منطلق الاخوه وترسيخا للعيش المشترك ، وتجسيدا لاواصر المحبة والاخوة بين ابناء الوطن الواحد ، واحتفالا بمولد السيد المسيح عليه السلام ، الذي جاء ليلعلم الناس المحبه والاخوة والتسامح ، وايمانا بأن وحدتنا وشعورنا بالاخر هو سد منيع يصعب اختراقه ، جاءت هذه الخطوه واللفته النبيله من اعضاء سرية الكشاف الاسلامي عبلين ، والتي تقوم ايضا في هذه الايام، كما جرت العاده كل عام ،  بالتحضير للاحتفال بميلاد سيدنا المسيح بالاشتراك مع جمعية السلام الخيريه وجمعية احباب الرسول ومجموعة احباب الله والمزمع ايقامته في يوم ٢٨/١٢/٢٠١٨ في قاعة الجمعيه في عبلين .

ولا بد من الاشادة بالترحيب الحار ، وحسن الاستقبال الذي تلقاه اعضاء السرية من ادارة الاقسام والمستشفيات والذين لا يسعنا الا ان نقدم لهم خالص المحبة والتقدير والامتنان لاتاحة هذه الفرصة للقيام بهذا النشاط .

واخيرا وبهذه المناسبة تتقدم سرية الكشاف الاسلامي عبلين ،لكل المرضى ، باصدق التمنيات لوافر العافيه وتمام الصحة وان يعود كل منهم الى بيته واهله سالما معافى ، وكما نتقدم لاهلنا واخوتنا ابناء الطوائف المسيحية بخالص تمنياتنا بان يكون عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام ، عيد خير وبركه . وان يحمل لنا العام الجديد كل خير ومحبة وسعادة واخوة ، وان يعم الامن والامان والسلم والسلام على كل بقاع الارض وعلى ارضنا الحبيبه . وكل عام وانتم بالف خير وعيد ميلاد مجيد




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- فرج نور سلمان
- فرج نور سلمان

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