شفاعمرو:تخليص, يد, امرأة, علقت, في, باب, مصعد,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :" في مدينة شفاعمرو تم تخليص يد امرأه علقت يدها بين مصعد كهربائي وحائط في مبنى .

طواقم اطفاء وانقاذ من محطة شفاعمرو وصلت الى المكان وعملت عاى تخليص يد العالقه ونقلها الى المشفى.