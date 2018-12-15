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شفاعمرو:تخليص يد امرأة علقت في باب مصعد



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر :" في مدينة شفاعمرو تم تخليص يد امرأه علقت يدها بين مصعد كهربائي وحائط في مبنى  .


طواقم اطفاء وانقاذ من محطة شفاعمرو وصلت الى المكان وعملت عاى  تخليص يد العالقه ونقلها الى المشفى.
شفاعمرو:تخليص يد امرأة علقت في باب مصعد




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