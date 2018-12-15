برشلونة, يلجأ, إلى, تشيلسي, لتعويض, غياب, أومتيتي,

حسم نادي برشلونة قراره بشأن اللاعب المنتظر الذي سيعوض غياب المصاب صامويل أومتيتي عن الفريق، حال استقر على ضم مدافع جديد.

وذكرت صحيفة "سبورت"، أن برشلونة ينوي التعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستينسن، مدافع تشيلسي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، لتعويض غياب أومتيتي.وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة يريد الحصول على خدمات أندرياس كريستينسن، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر فقط، مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم.ونوهت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة تشيلسي لا تريد التفاوض على إعارة أندرياس كريستينسن، وترغب في بيعه بشكل نهائي.وكان أندرياس كريستينسن من أبرز لاعبي تشيلسي في الموسم الماضي، إلا أن وصول المدرب ماوريسيو ساري أضر به، حيث خرج من حسابات المدير الفني.وسيحدد برشلونة، حالة صامويل أومتيتي، خلال الفترة المقبلة، لتحديد مدى جاهزيته للعب لبقية الموسم، أو إصدار القرار النهائي بالتعاقد مع لاعب بديل.