عقوبات, أمريكية, على, ضابط, سابق, في, الجيش, الإسرائيلي,

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستفرض عقوبات على جهات متورطة في الحرب في جنوب السودان، بما في ذلك ضابط متقاعد في الجيش الإسرائيلي، برتبة لواء.

وقالت وزارة الخارجية في واشنطن في بيان، إن يسرائيل زيف وشريكه، يقفان على رأس منظمات، زادت من تفاقم الحرب في جنوب السودان. وستُدرَج أيضا ست شركات يسيطر عليها الرجلين في قائمة العقوبات.ويفيد مراسلنا بأن العقوبات تنص على منع المواطنين والشركات الأميركية، من إجراء اتصالات تجارية مع زيف، ومع الجهات الأخرى التي طالبتها العقوبات، كما وسيتم أيضا حظر جميع حساباتهم وأصولهم في الولايات المتحدة.وعلّقت وزارة الجيش الإسرائيلي على الخطوة الأميركية قائلة، إنها "ستستلم التفاصيل من واشنطن لدراسة الموضوع".وقدّمت إسرائيل في الستينات، دعمها العسكري للانفصاليين في جنوب السودان، في الحرب الأهلية السودانية الأولى، وتعد إسرائيل من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية جنوب السودان، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الأخيرة انفصالها عن السودان في يوليو/ تموز 2011.وتصوّت جنوب السودان إلى صالح إسرائيل في الأمم المتحدة.