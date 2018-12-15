اصابة, خطيرة, لشاب, في, شجار, بمدينة, حيفا,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً اصيب خلال شجار في مدينة حيفا ظهر اليوم السبت .

الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج بعد ان وصفت اصابته بالخطيرة .الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .