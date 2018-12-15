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اصابة خطيرة لشاب في شجار بمدينة حيفا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً اصيب خلال شجار في مدينة حيفا ظهر اليوم السبت .

الطواقم الطبية وصلت للمكان ونقلت الشاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال العلاج بعد ان وصفت اصابته بالخطيرة .

الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب في شجار بمدينة حيفا




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