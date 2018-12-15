تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحتفل المطربة اللبنانية، ماجدة الرومي، بعيد ميلادها الـ 62، ويحتفل معها ملايين المعجبين بصوتها وأعمالها الرائعة على امتداد العالم العربي.


ولدت الرومي في بلدة كفرشيما اللبنانية، في 13 ديسمبر 1956، لعائلة فنية شهيرة أيضا، فوالدها الموسيقار العربي، حليم الرومي، الذي تعاون لسنوات مع أسطورة الغناء، فيروز.
 وبدأت الرومي مسيرتها الفنية عام 1974، عندما شاركت في برنامج اكتشاف المواهب آنذاك، “استوديو الفن”، لتقدم بعد تألقها في البرنامج أولى أغنياتها التي حملت عنوان: “عم بحلمك يا حلم يا لبنان”.

وخلال مسيرتها الحافلة بالنجاحات، قدمت الرومي العديد من الألبومات الغنائية التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والشعراء العرب، وعلى رأسهم، نزار قباني.
ماجدة الرومي تحتفل بعيد ميلادها




كلمات متعلقة

ماجدة, الرومي, تحتفل, بعيد, ميلادها,

تابعونــا

كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة كندة حنا تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة 2018-12-17 | 14:30:56

احتفلت الفنانة السورية كندة حنا بعيد ميلادها الـ34 في أجواء عائلية دافئة بمنزلها،...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-17 | 12:15:56

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” ياسمين عبد العزيز من الجيم: “عاش يا وحش” 2018-12-17 | 10:52:55

نشرت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر حسابها على “إنستجرام”، بصحبة مدرب كمال...

رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح رانيا يوسف نحو المزيد من الصور وهذه المرة تتلقى المديح 2018-12-17 | 08:35:20

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت صور منها عبر صفحتها...

اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” اليسا: “انا ما بقدر جيب ولد ولكن” 2018-12-16 | 22:30:20

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن عدم قدرتها على الانجاب بسبب آثار علاجها من...

اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها اليسا تتحدث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل شفاهها 2018-12-16 | 17:26:08

تحدثت النجمة اللبنانية اليسا لاول مرة عن تجربتها مع التنمر وعن تعرضها للسخرية...

ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً ملكة جمال سوريا السابقة تعلن طلاقها رسمياً 2018-12-16 | 08:12:04

أعلنت ملكة جمال سوريا السابقة ​سارة نخلة​ انفصالها بشكل رسمي عن الممثل المصري...

“توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ “توت اخت هالعيشة”… عنوان اغنية لبنانية 18+ 2018-12-15 | 17:35:32

أصدر الفنان اللبنانية يوري مرقدي أغنية جديدة تحمل عنوان ″توت″، وذلك عبر قناته...

سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد" 2018-12-14 | 15:05:08

نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل...

جوزيف عطية ينجو من الموت في ستراسبورغ جوزيف عطية ينجو من الموت في ستراسبورغ 2018-12-14 | 12:00:25

انقذت العناية الإلهية، النجم اللبناني جوزيف عطية، ونجا من الحادث الإرهابي الذي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق مروع اصابات متوسطة خطيرة شارع مفرق عيلوط مطعم ديانا الناصرة عزيز بطو وزارة الصحة تلغي أمر اغلاق طبيبة لواء الشمال غضب استنفار هدم بيت قلنسوة المثلث الجنوبي غير مرخص ابراهيم زبارقة الطيبةسخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء أمين صنوبر السجن 5 سنوات 60 شهرا حكم محكمة كفر ياسف جبهة النصرة سوريا مسيرة اراضي الروحة وادي عارة يوم الارض الخالد مواجهات اعتقالات ام الفحم حيفا وادي عارة شبان رهن الاعتقال القاء حجارة حرق اطارات مسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار مظاهرة الأول من أيار الناصرة مسيرة مشاركة واسعة العمال الشبيبة الشيوعية الجبهة سطو مسلح محل مجوهرات اعتقال 3 شبان عرب من يافا بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل الطفل احمد دوابشة ريال مدريد مباراة فوز اشبيليه ستاد بيرنابيو المدرج المغار احتفال اضاءة شجرة الميلاد اصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة مصرع رجل عربي بحادث طرق مروع قرب العفولة سيارة شرطة اسعاف شاحنة ابراهيم بكر زعبي الناعورة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com