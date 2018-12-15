3, أسباب, تؤجل, رحيل, نافاس, عن, ريال, مدريد,

قالت صحيفة إسبانية، إن هناك 3 أسباب تدفع الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، لعدم الرحيل عن الملكي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن السبب الأول يتمثل في أنه مع بداية فبراير المقبل سيصبح نافاس أبا مرة أخرى، بجانب أنه يود أن تستمر حياته بعد الاعتزال في العاصمة الإسبانية مدريد، وهو ما سيدفعه لتأخير رحيله عن تلك المدينة التي يعيش فيها مع عائلته منذ عام 2014.وأشارت إلى أن السبب الثاني هو عدم وجود ناد قوي على المستويين الرياضي والاقتصادي في الوقت الحالي، يستطيع دفع راتبه السنوي الحالي في ريال مدريد، الذي يصل إلى 5 ملايين يورو بعد الضرائب، خاصة وأن كل الفرق تمتلك حراسا في الوقت الحالي.وتابعت الصحيفة: "فوق كل ذلك، فإن إدارة ريال مدريد ترغب في استمراره، على أن يشارك في بطولة كأس الملك، وتعويض كورتوا حال غيابه عن أي مباراة".وختمت الصحيفة، بأن نافاس لن يلعب غدا في اليوم الذي يحتفل فيه بعيد ميلاده ضد رايو فاليكانو في الليجا، وقد لا يشارك في كأس العالم للأندية هذا الشهر.جدير بالذكر أنه مع تعاقد ريال مدريد، مع الحارس البلجيكي، تيبو كورتوا، في الصيف الماضي، فقد نافاس موقعه كحارس أساسي، وكان يشارك في دوري الأبطال وكأس الملك، لكن بعد تولي الأرجنتيني سانتياجو سولاري القيادة الفنية، بات يشارك فقط في مباريات الكأس.