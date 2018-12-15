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الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة



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توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غالباً صافٍ ومائلاً للبرودة نهاراً، وغائماً جزئياً وبارداً ليلاً، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما يزيد الإحساس بالبرودة


وفي يوم غد الأحد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً ومائلاً للبرودة نهاراً، وغائماً جزئياً وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، والفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وفي يوم الثلاثاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا

وفي يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وباردً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار خلال ساعات المساء وخاصة على المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة
الطقس:رياح شرقية جافة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة




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