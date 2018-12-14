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الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كنيسة رقاد السيدة العذراء بعرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



احتفل مساء اليوم الجمعة في ساحة كنيسة رقاد السيدة العذراء للروم الكاثوليك في عرابة باضاءة شجرة الميلاد تحت رعاية المصالح التجارية في عرابة وبنك مركنتيل بحضور رئيس بلدية عرابة عمر واكد واعضاء البلدية واهالي عرابة.


 وقد اكتظت ساحة الكنيسة بالمحتفلين وافتتح الاحتفال بعرض لسرية كشاف الكاثوليك سخنين بقيادة كريم يمين.

 والقيت كلمات تولت عرافتها رينيه عواد شارك في الكلمات راغب عواد عن لحنة الكنيسة والاغابيوس الاب عارف يمين نيابة عن راعي الطائفة وكانت كلمة لرئيس بلدية عرابة عمر واكد الذي هنأ الطائفة بعيد الميلاد .

واختتم الاحتفال باضاءة شحرة الميلاد واطلاق المفرقعات ابتهاجا بعيد الميلاد وراس السنة الميلادية.




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