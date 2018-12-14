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الجديدة المكر تفجع بوفاة الشاب هشام نجم 39 عاما متاثرا بجراحه بعد تعرضة لحروق خطيرة قبل أشهر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجعت قرية  الجديدة المكر الليلة بخبر وفاة الشاب هشام نجم 39 عاما متاثرا بجراحه بعد تعرضة لحروق خطيرة قبل أشهر حيث اصيب باصابات خطيرة والليلة اعلن عن وفاته متأثرا بجروحه.


 ومن المتوقع ان يتم غدا السبت تشييع جثمانه الى مثواه الاخير بعد صلاة الظهر .




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