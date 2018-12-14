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كفركنا: المجلس المحلي يلتقي ممثلين عن الطوائف المسيحية عشية الأعياد المجيدة‎



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قبيل البدء بتجهيزات استقبال قانا الجليل للأعياد، التقت إدارة المجلس المحلي وجهاء وممثلين عن الطوائف المسيحية للتشاور حول الاستعدادات المطلوبة للاحتفال بالأعياد وخصوصا ما يتعلق بالتزيين وبمسيرة العيد.


وقد ضم الاجتماع العشرات من وجهاء الطوائف وممثلين عن الأطر الشبابية وبحضور رئيس المجلس الدكتور يوسف عواودة والنائبين عبد الحكيم طه وطارق عباس.


وقد اتفق المجتمعون على اهمية الاستعداد والتجهيز من أجل أعياد مجيدة مميزة هذا العام بدعم من المجلس المحلي.




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