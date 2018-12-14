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مركز السلطات المحلية يعقد مؤتمراً خاصًا للرؤساء الجدد



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عقد مركز السلطات المحلية،اليوم الخميس،في مقره بمدينة تل أبيب مؤتمراً خاصًا لرؤساء السلطات المحلية المنتخبين الجدد حيث قدمت لهم التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابهم،كما تم إطلاعهم على آخر الأدوات والآليات في الحكم المحلي ومنها حول كيفية التعامل مع القضايا القضائية المتعلقة بإجراء المناقصات،التعامل مع المكاتب الحكومية،قوانين العمل والأجر وكيفية الإمتناع عن تضارب المصالح.


كما تلقى رؤساء السلطات المحلية الجدد محاضرات من أصحاب الإختصاص في وزارة القضاء حول القضايا المتعلقة في رؤساء سلطات تم تداولها في أروقة المحاكم،وطريقة عمل مفعال هبايس والجهات الداعمة وعن الطريقة المثلى للتعامل مع العجز المالي في السلطات المحلية.وتحدث خلال المؤتمر كل من حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية ورئيس بلدية موديعين مكابيم ريعوت،مردخاي كوهين مدير عام وزارة الداخلية،أفيغدور يتسحاكي رئيس مفعال هبايس،وأصحاب إختصاص أخرين في المجال القضائي والإقتصادي.وقال حاييم بيباس في كلمته التي وجهها للرؤساء:" أن مركز السلطات المحلية أقام هذا المؤتمر من أجلكم،لأن نجاحكم هو من نجاح مركز السلطات المحلية،معًا رؤساء السلطات المحلية من مختلف الأوساط يعملون بشراكة ويشكلون قوة في المجتمع الإسرائيلي،ونحن هنا لكي نقدم لكم المساعدة لتحقيق الخطط والبرامج والحصول على الميزانيات التي تستحقونها"




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