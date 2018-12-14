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أجواء احتفالية خلال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد بعكا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شهدت مدينة عكا الليلة أجواء احتفالية خلال مراسم اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد 


شارك في الاحتفال العشرات من اهالي المدينة العرب واليهود فيما تقدم الاحتفال فرقة الكشاف التي عزفت ودقت على الطبول وقدمت عرضا رائعا

وتم اضاءة شجرة الميلاد وسط مشاركة واسعة من الاهالي الذين تبادلوا التهاني بمناسبة الميلاد المجيد 




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