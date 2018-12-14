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اصابتان اثر انقلاب سيارة قرب شفاعمرو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




حادث طرق صعب أدى إلى انقلاب مركبة خصوصيه في شارع 70 قرب إبطن مما أسفر عن إصابتين متوسطتين 

 حيث تم معالجة إحداهما مع نجمة داوود الحمراء فرع طمره ثم نقلها للمستشفى لأستكمال العلاج.

شاكر ادريس-أدم مديكس




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