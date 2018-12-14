تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مظاهرة قطرية في عرابة ضد العنف والجريمة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق
  • *المتحدثون يؤكدون على مسؤولية المجتمع في لجم الظاهرة، وعلى تورط الشرطة المباشر في استفحال العنف والجريمة*
شهدت مدينة عرابة عصر اليوم الجمعة، مظاهرة ضد العنف والجريمة، بدعوة لجنة المتابعة العليا وبلدية عرابة، بمشاركة حشد من الجمهور. وذلك في اعقاب تزايد جرائم القتل، التي لا يمر أسبوع إلا وكان فيه ضحية. وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن الشرطة شريكة كليا في جرائم قتل حوالي 1300 ضحية، منذ العام 2000. فملاحقة المجرمين، لا يعيد الضحايا، بل يردع الجرائم التالية.


وقد انطلقت المظاهرة من قبالة المسجد القديم، نحو النصب التذكاري، حيث عقد اجتماع خطابي. وقد شارك في المظاهرة، عدد من أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، ورؤساء سلطات محلية عربية.


وافتتح وأدار الاجتماع الشعبي المربي سعيد ياسين. وقال رئيس بلدية عرابة عمر نصار في كلمته، إنه في السنوات الـ 18 قُتل في مجتمعنا العربي 1300 شخص، في دائرة العنف المجتمعي والجريمة، وهذه نكبة جديدة بلون آخر تطال مجتمعنا العربي، وتتطلب منا وقفة رجل واحد، لصد هذه الظاهرة المخجلة والمعيبة في مجتمعنا. وقد آن الأوان لنكون صريحين وهو أننا جميعا نتحمل المسؤولية، كلٌ في موقعه ومسؤولياته.

وشدد نصار على أن الشرطة تتحمل المسؤولية، وهي شريكة في اتساع الجريمة واستفحالها، بتقاعسها في هذه الظاهر.


وقالت النائبة حنين زعبي، مسؤولة لجنة مكافحة العنف في القائمة المشتركة، إن بضع عشرات من كبار المجرمين، يسيطرون على حياة مليون ونصف المليون فلسطيني. فنحن لسنا مجتمعا عنيفا، وليس أشد عنفا من مجتمعات أخرى في العالم، بل إننا نعيش في مجتمع يواجه حالة من الانفلات الخطير لأنه لا يوجد رادع لهذه الظاهرة.

وقال رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، المحامي طلب الصانع، إن مجتمعنا يرفض أن يستسلم للعنف والجريمة، لأنه مجتمع محب للحياة، ويسهى للعيش بسلام. ولكن الجريمة تستفحل في مجتمعنا، فها نحن قريبين من النصب التذكاري للشهيد أسيل عاصلة، الذي قتل برصاص الجنود الذين ارسلتهم حكومتهم، لقمعنا. وقبل أيام قتل زيد عاصلة برصاص من مجتمعنا، بيد الجريمة. 

وتابع قائلا، نحن نعرف تشخيص العدو الخارجي بدقة، ولكن لم نواجه بعد العدو الذي في داخلنا بالقدر الكافي. فالسلطة معنية بتفتيتنا بآفة العنف المجتمعي والجريمة المنطقة، وهذا يتطلب منا ان نتصدى لها بالقدر المطلوب. 

كما ألقى د. ناصيف عاصلة، من عائلة المغدور زيد عاصلة، الذي قتل قبل أكثر من أسبوعين في عرابة، كلمة أكد فيها، على أنه مهما تعددت ظروف الجريمة، إلا أن كل واحدة منها هي جريمة بحق الإنسانية.


وكانت الكلمة، لرئيس لجنة المتابعة محمد بركة، الذي قال، إننا جميعا نتحمل مسؤولية ظاهرة العنف المجتمع، في التريبة، وأيضا في المثابرة لقطع دابر هذه الظاهرة. وقال، إننا نرفض كل جرائم القتل، ونتضامن مع عائلات الضحايا. ولكن في ذات الوقت فإننا نرفض الاستسهال في قتل النساء، ونرفض كليا، مبررات وذرائع واهية متخلفة ليس من هذا الزمان. فالنساء تقتل لكونهن نساء، وهذه جريمة مضاعفة.


وقال بركة، إنه إذا كان أكثر من 60 شخصا من جماهيرنا قتلوا بيد الشرطة منذ العام 2000 وحتى اليوم، فإن الشرطة شريكة كليا في مقتل 1300 شخص من أبناء جماهيرنا في دائرة العنف والجريمة المنظمة. فتقصير الشرطة ليست خطأ، أو مجرد خلل إداري في العمل، بل هذا يتم وفق مخطط، يهدف الى استنزاف جماهيرنا واشغالها عن مواجهة همومها، وأسبابها الأساسية، التي هي سياسة السلطة الحاكمة العنصرية. وكلنا يعرف أن 90% من السلاح المنتشر في مجتمعنا مصدر الجيش، وهذا ما تقر به المؤسسة الحاكمة.


وتابع بركة قائلا، إن ملاحقة القتلة ووضع اليد عليهم، لن يعيد الضحايا الى الحياة، ولكنه يردع القاتل التالي، ليعرف أنه لا انفلات في المجتمع، وأن القاتل سيدفع ثمنا. وقال، هناك علاقة وثيقة وتلاقي مصالح بين السلطة وعصابات الاجرام.


وقال بركة، إن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعا، بدءا من البيت والمدرسة، وكافة نواحي ومرافق المجتمع. وخصّ بركة بالذكر الأحزاب والأطر السياسية، وقال، إنه لا تكفي المواعظ ضد العنف، بل حيث يزداد النشاط السياسي والكفاحي، ويرتفع منسوب الانتماء، وتكثر النشاطات الثقافية الهادفة، تتقلص مساحة العنف والجريمة.




كلمات متعلقة

مظاهرة, قطرية, في, عرابة, ضد, العنف, والجريمة,

تابعونــا

عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة 2018-12-17 | 22:16:06

تظاهر العشرات من النساء مساء اليوم الاثنين في مدينة عكا ضد العنف المستشري في...

انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت 2018-12-17 | 22:01:25

انطلق مساء اليوم الاثنين المهرجان الميلادي "ليالي الميلاد" في قاعة بيركوفتش -...

اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات 2018-12-17 | 21:58:04

اقدم مجهولون مساء الاثنين على اطلاق النار على متجر في مدينة اللد , وبلطف من الله لم...

الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة 2018-12-17 | 21:54:50

احتفلت بلدة كفركنا مساء الاثنين بحفل اضاءة شجرة عيد الميلاد بمشاركة واسعة وبحضور...

تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا 2018-12-17 | 18:33:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس :"تم اليوم الاثنين تقديم تصريح مدع عام...

ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز 2018-12-17 | 18:19:06

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"في نشاط مشترك بين الشرطة وحرس الحدود...

المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد 2018-12-17 | 18:10:25

قررت لجنة المتابعة العليا في اجتماعها الطارئ الذي عقدته ظهر اليوم في مدينة اللد،...

ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص 2018-12-17 | 16:14:57

قام مدير قاعة البانياس للأفراح في مدينة ام الفحم محمود عبد دعدوش بهدم القاعة...

بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا بمشاركة عشرات العلماء والباحثين- اختتام اعمال المؤتمر الدولي الرابع للعلوم في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا 2018-12-17 | 12:28:43

" أقف اليوم امامكم ،هنا في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل- حيفا، مع...

سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين سائقو حافلات عرب ويهود من القدس يتظاهرون استنكارا للاعتداء على زميلهم المقدسي نضال فقيه في موديعين 2018-12-17 | 14:25:34

شارك العشرات من سائقي الحافلات العرب واليهود في القدس اليوم الاثنين بمظاهرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال فتى قاصر مشتبه طعن الة حاده الرينة متوسطة اصابةطفل رضيع نسي داخل سيارة رهط مدينة الشرطة مستشفى سوروكا بئر السبع اسعاف مصرع ابراهيم الحويطي الغول عامل شاب عربي ابو القرينات النقب حادث عمل جثة تراكتور خلال عمله حريق بيت الزرازير قرية اطفاء الناصرة اخماد نار شب الشرطة اضرار جت انتخابات رئاسة عضوية مجلس محلي تقديم قوائم اجواء عميل شرطي سري يوقع عشرات المشتبهين لا فاميليا ملاعب كرة القدم عنف متفجرات اعمال ميزانيات تعليم 50 مليارد شاقل وزارة المعارف بينيت وزير لاول مرة الناصرة سلام وفد يزور السلام فرنسي من اجل مصرع مقتل شخص سقط عن صخرة ارتفاع 30 مترا منطقة القدس الشرطة اسعاف حريق اشتعال النار النيران في محل تجاري مدينة ام الفحم اطفاء اخماد شرطة تحقيق سما شوفاني الناصرة مروان خوري نشر فيديو عزف اغنية كل القصايد اللبناني الموت للعرب جدار حائط فندق شعارات عنصرية ضد العربفتاة قاصر اعتقال نيتها الاستشهاد الرينة فيسبةك تمديد تنفيذ عملية معادية مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية مدير قسم المعارف بلدية عرابة اعتداء تظاهرة رفع شعارات مستخدمي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com