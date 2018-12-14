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سما المصري تصدم متابعيها :"أنا بقرة بجد"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة ​سما المصري​ صورة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة جديدة.



وفي منشور لها عبرت قائلة: "أخ نفسي ادخل أنام في الميكروويف دفا ولمبة نور هادية وبيمرجحني ويلف بيا وكل شوية حد يدخلي أكل، حاسة إني معدتي مخرومة عمالة أكل ذي البقرة، وذي ليه أنا بقرة بجد، الله أنا عايزة أدخل أنام جوه الاختراع ده".


وإنهالت التعليقات من قبل متابعي المصري على ما قالته، فأيّدها البعض في ما قالته، وسخر منها البعض الآخر.




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