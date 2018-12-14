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فيرغسون ممنوع من حضور مباريات مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت تقارير إعلامية إنجليزية بأن الأطباء منعوا السير أليكس فيرغسون، المدير الفني السابق الأسطوري لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من حضور مباريات فريقه خوفا من تدهور صحته.



وأكدت صحيفة "ذا صن" أن الأطباء المتابعين لحالة فيرغسون، منعوه من حضور مباراة فولهام الأخيرة، بسبب ملاحظتهم للانفعالات الزائدة أثناء المباريات السابقة وما قد يكون لها من تأثير سلبي على صحته.


وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الحالي لم يتم بعد حسم موقف فيرغسون من حضور المباراة المقبلة الهامة لليونايتد أمام مضيفه  ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وكان فيرغسون تعرض لأزمة صحية في بداية العام الجاري، مما تسببت له في الدخول في غيبوبة، وبعد تماثله للشفاء عاد مرة أخرى للتواجد بشكل دائم في مدرجات ملعب "أولد ترافولد" لمتابعة مباريات اليونايتد.




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