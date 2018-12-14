إضاءة, شجرة, الميلاد, في, طرعان, بمشاركة, واسعة,

في أجواء بهيجة، احتفلت قرية طرعان، مساء الخميس، بإضاءة شجرة الميلاد، بمشاركة رئيس مجلس طرعان المحلي مازن محمود عدوي، وشخصيات دينية بارزة إلى جانب شخصيات اجتماعية وعدد كبير من أهالي القرية.

بداية الاحتفالات كانت بانطلاق موكب المشاركين من ساحة كنيسة القديس فيليبس، حيث تقدمته سرية القديس فيليبس الكشفية نحو شجرة الميلاد على دوار البلدة الرئيسي.تخلل برنامج الاحتفال الذي تولت عرافته هبة حداد سلامة، عدة فقرات وكلمات، وكان من بين المتحدثين كاهن الرعية في طرعان، قدس الأب نمر خوري، رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، قدس الاب فوزي خوري النائب العام للمطرانية الكاثوليكية، قدس الأب مارون طنوس، الشيخ عبد المعطي نصار، قدس الاب اسبيردون عماد شقحة، قدس الأب باولو، القس زياد فراج، وتطرق المتحدثون في كلماتهم إلى معاني ولادة السيد المسيح عليه السلام ورسالة السلام والمحبة التي نشرها في العالم، ومعاني العيد المجيد، كما ألقت الطفلة انوار علاء عدوي قصيدة مميزة.رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي قال في كلمته: "مع إضاءة شجرة الميلاد أدعو كل مواطن في هذا البلد الطيب ان يضيء عقله وضميره وادعو الى المزيد من التسامح وتقبل الآخر، وان نسير على خطى الأنبياء والرسل. تعالوا نخمد نار الفتنة ونمارس حياتنا بشكل طبيعي. ربوا أولادكم على البر والتقوى والمحبة والسلام... وبمناسبة الاعياد المجيدة وعشية حلول السنة الجديدة، باسمي وباسم أعضاء وموظفي المجلس المحلي، أقول لكم كل عام وانتم بخير، وأتمنى أن يعم السلام في ربوع بلادنا".وشكر رئيس المجلس القائمين على الحفل والمركز الجماهيري وموظفيه وموظفي المجلس المحلي، وكل من عمل على إنجاح الحفل وفعاليات الميلاد، والسرية الكشفية بقيادة مهنا حداد، وجوقة الكنيسة المعمدانية والمجلس النسائي البلدي والمجلس الطلابي البلدي، كما شكر المساهمين بنك مركنتيل، وعبد السلام يحيى عدوي، واتحاد مياهكم ومديره العام صلاح نصار.هذا وكانت ذروة الاحتفال عند إضاءة شجرة الميلاد وانطلاق استعراض الألعاب النارية، الذي تبرع به كاملاً عبد السلام يحيى عدوي (شركة لانسر للبناء والمبادرات)، وسط تفاعل وإعجاب الجمهور على أنغام جوقة الكنيسة المعمدانية.